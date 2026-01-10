El Vilalba remonta en Es Viver y rompe la racha del San Pablo

El San Pablo-Eivissa inició el 2026 con una dolorosa derrota ante el Grupo Forma-T Vilalba, uno de los equipos de la zona alta de la clasificación, que fue capaz de remontar un 3-2 adverso en los últimos diez minutos del encuentro. El conjunto dirigido por Sergio Oruj, que llegaba a la cita de este sábado lanzado tras encadenar cuatro victorias consecutivas, se vio sorprendido desde el inicio por la intensa presión visitante, que asfixió a las ibicencas en la salida de balón.

En el minuto seis, Paola evitó el primer gol de las gallegas con una gran intervención, pero nada pudo hacer en el rechace, que Sainza aprovechó para firmar el 0-1. La reacción del San Pablo fue inmediata y apenas un minuto después Lucía restableció la igualdad tras culminar una excelente acción de Fati, que le sirvió el gol en bandeja.

Con el partido abierto, Vilalba rozó el segundo tanto al estrellar un balón en el larguero, para alivio de la parroquia local. Poco después, las ibicencas lograron darle la vuelta al marcador con un gran gol de Gema, aunque la alegría duró poco, ya que María devolvió la igualdad al aprovechar un disparo que, tras tocar en el palo y en Paola, terminó dentro de la portería local. Lejos de venirse abajo, el San Pablo volvió a golpear antes del descanso gracias a un nuevo tanto de Lucía, bien asistida por Fati tras un gran robo en la presión de la uruguaya.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto de Ca n’ Escandell supo ponerle pausa al partido ante un rival que dio un paso al frente en busca del empate. Las ibicencas aceptaron el intercambio de golpes y dispusieron de opciones para sentenciar, pero fueron las gallegas las que encontraron premio. Andrea firmó el 3-3 a falta de diez minutos para el final, un gol que dio alas al Grupo Forma-T, que terminó culminando la remontada por medio de Andrea para llevarse los tres puntos de Es Viver y dejar al San Pablo-Eivissa sin un botín que le habría permitido seguir soñando con el play-off de ascenso.