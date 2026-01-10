Una victoria, un empate y una derrota para los equipos pitiusos en Tercera RFEF

Una derrota, un empate y una victoria. Ese ha sido el balance de los equipos pitiusos en sus respectos partidos de la jornada 17 del Grupo 11 de Tercera RFEF. La Peña Deportiva desaprovechó la oportunidad de llevarse los tres puntos en su visita al colista Collerense y recibió el tanto del definitivo 2-2 en el minuto 90. El Inter Ibiza se reencontró con el triunfo tras imponerse por 2-0 ante el Constancia en Can Cantó, mientras que la SD Portmany cayó en Mallorca por 2-1 ante el Rotlet Molinar.

El conjunto de Raúl Garrido visitaba el Camp Municipal Ca Na Paulina con el objetivo de sumar su primera victoria este año, después del empate cosechado ante un aguerrido Santanyí la semana pasada (1-1). El Collerense, último clasificado de la categoría, quería volver a dar una alegría a su afición tras quince enfrentamientos consecutivos sin ganar.

Los mallorquines, de hecho, dieron el primer golpe a través de Gael Rodríguez, que colocó el 1-0 en el electrónico. La réplica de los santaeulalienses llegó en el minuto 46, cuando Santi Rosa igualó la contienda y cercioró a los suyos de una posible remontada que terminaría llegando, gracias al tanto de Manu Expósito a falta de quince minutos para el final (1-2).

Sin embargo, los partidos no acaban hasta que el colegiado no indica el final, y el Collerense supo aprovechar sus bazas. Álvaro Jiménez, en el 90, se encargó de conseguir un punto para los mallorquines y cerrar un encuentro que abre una dinámica irregular de los de Garrido, con dos empates seguidos y en la tercera posición, lejos de la pugna por el liderato que protagonizan Manacor y Mallorca B.

Victoria solvente del Inter Ibiza

El Inter Ibiza quería reencontrarse con la victoria después de encadenar tres derrotas en los últimos tres partidos y despedir el año con malas sensaciones, tras un balance de un gol a favor y ocho en contra. En el otro lado de Can Cantó llegaba un conjunto que no caía como visitante desde el pasado 8 de noviembre y que buscaba una victoria que le permitiera entrar en los codiciados puestos de play-off.

Naim conduce el balón durante el partido frente al Constancia. / Vicent Marí

Los de Carlos Fourcade lograron encarrilar el choque a los 40 minutos de juego gracias al gol de Antonio Rodríguez. El tanto, que llegó poco antes del descanso, afectó a los inqueros y ésto lo volvieron a aprovechar los interistas para materializar el segundo. Adrià Roque hizo el 2-0 en el minuto 50 para sentenciar un encuentro que no cambió más de resultado y que permitió a los ibicencos cerrar la mala dinámica con la que despidieron el año. Con este triunfo, el Inter Ibiza se ubica con 20 puntos en la cómoda zona media de la tabla.

Malas sensaciones en Palma

La SD Portmany quería una alegría de año nuevo que le permitiera alejarse más de posiciones de descenso después de la derrota frente al Santanyí (2-0) y el empate cosechado ante el Collerense (1-1) en los dos últimos duelos. El Rotlet Molinar afrontaba el partido como local con el objetivo de salir del descenso.

Sin embargo, los 'portmanyins' fueron los primeros en golpear, después de que Álex Romero colocara el 0-1 a los 20 minutos de juego. El tanto, lejos de amilanar a los mallorquines, reactivó al Rotlet, que empató once minutos después por medio de Víctor Gibert. El encuentro llegaba al final de los primeros 45 minutos reglamentarios con la máxima igualada reflejada en el marcador.

Luís Uguet se consagró como el héroe del encuentro, tras hacer el 2-1 definitivo en el minuto 61 y cerrar un partido que no se movió más. Con esta derrota, los originarios de Palma permanecen en la penúltima posición con 13 puntos, mientras que la SD Portmany se ubica con quince puntos, a tan solo dos del descenso.