La SD Ibiza se refuerza con el capitán del Poblense

La SD Ibiza comienza a moverse en el mercado invernal para apuntalar su plantilla y este sábado ha cerrado la incorporación de Pep Vidal, central y capitán del Poblense, que se convierte en nuevo jugador rojillo para lo que resta de temporada.

El defensor mallorquín llega procedente del conjunto de Sa Pobla, donde ha jugado once partidos esta temporada, se había consolidado como una de las piezas clave del equipo y como una referencia dentro del vestuario. Capitán y líder en la retaguardia, Vidal aterriza en Ibiza para aportar experiencia, jerarquía y solidez defensiva a un equipo que ha dado un paso al frente en las últimas semanas, pero que busca un punto más de fiabilidad atrás para afrontar con garantías en el tramo decisivo del curso.

Formado en las categorías inferiores del Mallorca y con un amplio conocimiento de la categoría, Vidal destaca por su contundencia, buen juego aéreo y capacidad para ordenar la línea defensiva, virtudes que han convertido su fichaje en una apuesta segura para el cuerpo técnico encabezado por Raúl Casañ. Su llegada refuerza una zaga que ha ido creciendo con el paso de las jornadas y que ahora suma un perfil contrastado para afrontar la segunda vuelta con mayores garantías.

El central abandona el Poblense tras varios cursos siendo un pilar fundamental del proyecto y uno de los futbolistas más reconocibles del vestuario. En Ibiza, Vidal se incorpora a un grupo en plena dinámica ascendente y con el objetivo de seguir mirando hacia arriba en la clasificación. Un refuerzo de peso para la SD Ibiza, que continúa dando pasos firmes en este mercado invernal para dotar al equipo de más competitividad y oficio