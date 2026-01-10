La SD Ibiza, a por la primera victoria del año en Sant Rafel

La SD Ibiza quiere reencontrarse con la senda de la victoria este domingo a las 12 horas frente al Olot en el Municipal de Sant Rafel, en el el duelo correspondiente a la jornada 18 del Grupo 3 de Segunda RFEF. El conjunto que dirige Raúl Casañ ya ha hecho borrón y cuenta nueva tras la goleada encajada la semana pasada en Barcelona (4-0) y buscará brindarle un triunfo a su afición en un campo donde aún no han perdido esta temporada.

Y es que gran parte de culpa de que el equipo pitiuso se encuentre en mitad de tabla la tiene el gran rendimiento que está llevando a cabo en su feudo, donde han sumado un total de 13 de 15 puntos posibles. Un balance que invita al optimismo ante una escuadra gerundense que no sabe lo que es ganar fuera de su estadio en la presente campaña.

Sin embargo, el conjunto rojillo mostró una imagen desconocida en el Johan Cruyff: desconcentraciones en defensa, numerosas concesiones sin balón y un pobre rendimiento en las transiciones. Pese a la gran calidad técnica y la velocidad que atesoran los jóvenes canteranos blaugranas, se pudo ver a un equipo completamente superado y que no logró desplegar ese balance defensivo que le ha conducido a salir holgadamente de los puestos de descenso en los que estaba inmerso a principios de temporada y que le han consolidado en zona media. Los ibicencos, además, afrontarán el encuentro con la noticia del fichaje del central del Poblense Pep Vidal, que llega para reforzar la zaga hasta final de temporada.

«Un equipo con mucha experiencia en la categoría»

Aunque los pitiusos se encuentran en la décima posición, necesitan una victoria para no descolgarse de mitad de tabla ni aproximarse a puestos de descenso, a tan solo tres puntos. Para ello, el equipo quiere recuperar la racha que acumuló durante los meses de noviembre y diciembre, cuando el balance fue de cinco victorias, dos empates y tan solo una derrota.

«Es un rival difícil que ya nos ganó allí [el partido de la ida terminó 1-0 para los catalanes] y nos dominó», apuntó Casañ a este diario en la previa del encuentro. Y es que el técnico no se fía del conjunto gerundense aunque esté dos puntos por debajo de los ibicencos: «Es un equipo con mucha experiencia y con jugadores con mucha experiencia en la categoría, pero el equipo ha trabajado muy bien durante esta semana y esperemos que se refleje este domingo».

El conjunto catalán, por su parte, no llega en su momento. El 30 de noviembre se dio el último triunfo del Olot en la categoría ante el Castellón B. Los hombres de Roger Vidal lograron imponerse en el choque de ida por la mínima, pero lo cierto es que no han conseguido mantener una regularidad tranquilizadora durante toda la primera vuelta. De hecho, una victoria en los últimos nueve partidos dibujan un escenario poco esperanzador para los visitantes, que tratarán de comenzar el año con una victoria que alcance a los pitiusos en la tabla.

Todo está preparado para que vuelva a rodar el balón en el Municipal de Sant Rafel y presenciar un choque que pondrá a prueba la fiabilidad de la SD Ibiza en su feudo y las ganas de revertir la mala racha de resultados por parte del Olot.