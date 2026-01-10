El ‘killer’ Svensson, primer fichaje del mercado invernal

La UD Ibiza comienza a sondear el mercado. Tras anunciar las salidas de Gallar, Vico, Señé y Belman, el cuadro pitiuso comunicó ayer la cesión de Max Svensson (Barcelona, 2001), un refuerzo ofensivo que llega procedente del Casa Pia AC y que ya es nuevo jugador del primer equipo celeste para lo que resta de temporada. Un fichaje que responde a la necesidad urgente del conjunto ibicenco de ganar profundidad, energía y, sobre todo, amenaza en los últimos metros.

Svensson es un delantero de 24 años, hispano-sueco, que a pesar de su juventud cuenta con un currículum más que interesante. Formado en la cantera del RCD Espanyol, dio el salto al fútbol profesional con Osasuna, con el que llegó a debutar en LALIGA EA SPORTS, un hito al alcance de muy pocos. Posteriormente, su carrera le llevó a Portugal, donde defendió la camiseta del Casa Pia, acumulando 30 partidos en la Primeira Liga, una competición exigente y de alto ritmo que ha curtido al atacante.

El nuevo refuerzo celeste es un futbolista rápido, vertical y trabajador, capaz de ocupar varias posiciones en el frente de ataque. Aunque su mejor versión aparece partiendo desde banda, Svensson también puede actuar como segundo delantero, ofreciendo desmarque, presión alta y profundidad, aspectos que han faltado en demasiados tramos de la temporada a la UD Ibiza.

Su paso por el RC Deportivo de la Coruña, además de su experiencia en dos de las ligas más competitivas del entorno, avalan a un jugador que aterriza en Can Misses con hambre y con la intención de relanzar una carrera que todavía tiene mucho margen de crecimiento.

Eslava, objetivo de la UD Ibiza

Además, el pódcast Mundo Celeste anunció ayer el interés de la UD Ibiza en Eslava, delantero del Zamora: «Mundo Celeste ha podido saber que otro de los nombres en la lista del conjunto de Can Misses es el de Javier Eslava, delantero centro del Zamora. El ariete, de 29 años, tuvo una grandísima temporada 24/25, autor de 13 goles con la AD.Mérida y siendo uno de los responsables de la clasificación para el play off del conjunto romano. En la actual temporada únicamente ha podido ver puerta en tres ocasiones en los 17 partidos disputados. El conjunto castellanoleonés no tiene intención de desprenderse de Eslava, por lo que se antoja una difícil operación para el conjunto presidido por Amadeo Salvo».