El Gasifred Atlético nada para ahogarse en la orilla ante el Avanza Jaen

El Gasifred Atlético cayó por 1-0 frente al Avanza Jaén durante el mediodía de este sábado en su visita al Olivo Arena. Los de José Fernández dominaron durante gran parte de la segunda mitad después de un primer periodo en la que se vieron superados, pero un golazo de Joseliyo a falta de cinco minutos para el final fue suficiente para provocar la tercera derrota consecutiva de los ibicencos en la competición doméstica.

Ni diez segundos pasaron para ver la primera ocasión clara de los jienenses, que en las botas de Giasson tuvieron el primero tras un mano a mano que despejó el Gasi. Sin embargo, el cuadro ibicenco se repuso con velocidad y Hugo Alonso pudo anotar el primero en dos remates que se marcharon desviados de la portería.

Pablo Escribano y Joseliyo pusieron a prueba a un Raúl Sánchez que se mostró seguro bajo los palos durante los primeros compases del choque. Avanza Jaén comenzaba a adueñarse de las posesiones y a imponer su dominio en el Olivo Arena. Los de José Fernández cometían algunas pérdidas en campo propio que provocaban las intentonas de los andaluces y que dificultaban la continuidad en las transiciones.

No obstante, los visitantes aguardaban su oportunidad para buscar la eficacia goleadora de Caruso y alguna individualidad de Faly o Ricardo López. la solidez de Raúl Sánchez bajo los palos y la imprecisión de los jienenses mantenía la igualdad en el marcador. La primera pausa técnica no llegó hasta dos minutos y medio antes del fin de la primera parte, cuando los pitiusos alcanzaron las cinco faltas y corrían el riesgo de encajar un penalti antes del descanso. El Gasi consiguió aguantar y terminó un intenso primer periodo en el que Avanza Jaén dispuso de más ocasiones, pero que no logró aprovechar.

El Gasifred arrancó con más iniciativa

El segundo periodo empezó con un nuevo remate de Hugo Alonso que despejó Antonio Quesada en el palo derecho de la portería. Los ibicencos arrancaron más decididos y con la intención de llevarse los tres puntos de Jaén, y Faly también estuvo cerca de inaugurar el marcador con un disparo a puerta vacía que repelió la defensa andaluza. Dos minutos después, Enzo, reciente incorporación de los locales en el mercado invernal, tuvo la primera con un derechazo cruzado que obligó a Sánchez a sacar una mano providencial para evitar el primero.

Sin embargo, la mejor oportunidad hasta el momento llegó por parte de Ramón Vargas en un mano a mano que Quesada rechazó con el pecho. El primer tanto se convertía en una odisea para ambos conjuntos, pero todo parecía indicar que sería el desencadenador de un partido más abierto y con más ocasiones por parte de dos equipos obligados a ganar.

Los isleños tenían mayor iniciativa desde el inicio de la segunda mitad, y prueba de ello fueron las largas posesiones que mantuvieron durante varios tramos del duelo. Faly estuvo a punto de culminar la mejora en la circulación de balón con un disparo que se marchó a centímetros de la portería. Usama obligó nuevamente a Quesada a emplearse a fondo un minuto después, y en la jugada siguiente el esférico impactó en el travesaño tras un desvío de un defensor jienense.

Gol y sentencia

El Gasi cada vez se encontraba más cómodo sobre el parqué y se veía a un equipo mucho más sólido que en la primera mitad. Titín y Luque -otro de los fichajes invernales- replicaron con sendos remates peligrosos para inquietar mínimamente la portería de un Sánchez menos exigido en la segunda parte. Sin embargo, Hugo Martínez dispuso de la oportunidad más clara con un libre directo que impactó en el palo derecho de la portería.

El encuentro entró en un correcalles en el que cualquier conjunto podía anotar el primer gol que tanto se estaba resistiendo. La suerte esta vez no cayó del lado del bando ibicenco. Joseliyo condujo la bola por banda izquierda y, tras un amague, ejecutó un disparo espectacular desde las cercanías del centro campo que limpió las telarañas de la portería de Sánchez y que colocó el 1-0 para los locales a falta de cinco minutos para el final.

Las prisas comenzaron a adueñarse de los visitantes, conscientes de la necesidad de sumar en un partido que dominaron en la segunda mitad. Vargas pudo empatar con un disparo raso que detuvo Quesada. La presencia de Uge como portero jugador arrinconó a los jienenses en su área y provocó más acercamientos peligrosos de los ibicencos, que impactaron el balón en el palo derecho. No fue suficiente. El Gasifred Atlético cayó en un encuentro en el que pudo merecer más y encadenan su tercer 'pinchazo' consecutivo, en la que es la peor racha desde que comenzó la temporada.