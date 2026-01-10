El Class Sant Antoni saca adelante un complicado partido frente al Homs Mataró

Cuando el día no es el mejor, la calidad individual decide los partidos. Eso es lo que le pasó este sábado al equipo sanantoniense, que ante un flojo acierto en el tiro tuvo que tirar de la clase de sus jugadores para derrotar a un luchador Homs UE Mataró (86-75) en el Pabellón de Sa Pedrera. El equipo entrenado por Josep Maria Berrocal inició así con buen pie la segunda vuelta y sumó su tercera victoria consecutiva para mantenerse a un triunfo del liderato en el Grupo Este de Segunda FEB. Los baleares comenzaron un tramo de cinco partidos consecutivos en casa que pueden definir las opciones de acabar campeones de la conferencia.

Emil Stoilov, con un 22 de valoración (17 puntos y siete rebotes) fue el MVP del choque. Estuvo escoltado por un gran Nikola Zizic (15 puntos). El pívot montenegrino firmó una excelente actuación y fue el gran escudero en el juego interior de los pitiusos. Mientras, Jordi Juanola (18 puntos) y Albert Ventura (16) fueron los estiletes de los catalanes en ataque.

El Mataró arrancó con un 0-4 de salida, con el Class fallando los tres primeros triples que intentó. Pero los locales encontraron alivio en dos tiros libres anotados por Stoilov (2-4), que tenía mucha superioridad por dentro. De hecho, el pívot internacional búlgaro cargó de faltas muy pronto a Kalu, que se tuvo que ir al banquillo. Esto condicionó a los visitantes.

Los catalanes siguieron por delante gracias a buenas acciones, junto con puntos, del veterano Juanola, pero en el Sant Antoni despertaron hombres como Jeff Solarin y Kai Johnson, que se unieron a un sublime Stoilov. Los ‘portmanyins’ se pusieron por primera vez por delante (11-10) y abrieron una primera gran ventaja con dos canastas consecutivas de Zizic (19-12). Al acabar el periodo, el marcador era de 21-17.

Johnson y Rodri Gómez sostuvieron el marcador

En el segundo capítulo, siguió contestón el Mataró, que con una canasta de Gerard Martínez se colocó a dos (21-19). Los visitantes continuaron metidos y el Sant Antoni negado con los triples, con un 0 de 9. Hasta que Solarin acertó con el primero para establecer el 26-22. Después, dos puntos de Javi Rodríguez fijaron el 30-22, lo que obligó a Sergi Fortes, entrenador de los amarillos, a pedir tiempo muerto. Y obtuvo la reacción de los suyos, que con un parcial de 0-6 se pusieron de nuevo muy cerca (30-28). Berrocal lo paró para aclarar las ideas de sus jugadores, algo espesos en ataque.

En la reanudación, el decorado siguió siendo el mismo. Ventura, con dos triples, castigó al Class, mientras que entre Johnson y Rodri Gómez mantuvieron a su escuadra firme, para llegar al descanso con todo por decidir (39-36). En el tercer periodo, el Class no acabó de alejarse demasiado, apretado por un correoso Mataró. Un triple de Blat y dos puntos de Paz hicieron que los isleños llegaran con un +8 al tramo final (64-56), pero Ventura no estaba dispuesto a que los suyos claudicaran. Un 2+1 del visitante dejó el marcador en el 64-59 con el que se terminó el cuarto, ya que ninguna de las siguientes acciones movieron el electrónico. Tocaba sufrir.

En el último cuarto, los isleños tuvieron que sudar para tumbar a un combativo Mataró, que a falta de algo más de dos minutos estaba 13 abajo (80-67). Sin embargo, los de Fortes no se rindieron y pelearon hasta el final, aunque un mágico De la Rúa, clave desde los libres, frenó cualquier atisbo de reacción. Gantt, sobre la bocina, con un triple abrochó el triunfo con el 86-75.