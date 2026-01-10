Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condenada por acusar a dj de violaciónAccidente policía IbizaPlanes fin de semanaVicent Marí, ante el juez
instagramlinkedin

Baloncesto

El CB Sa Bodega celebra la presentación oficial de sus equipos

El CB Sa Bodega celebra la presentación oficial de sus equipos | CB SA BODEGA

El CB Sa Bodega celebra la presentación oficial de sus equipos | CB SA BODEGA

Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

El pasado mes de diciembre, el CB Sa Bodega celebró la presentación oficial de sus equipos, en los que juegan un total de 200 niños y niñas. Un motivo de doble celebración para cerrar un gran año en el que el club ha contado con representación en convocatorias de la Selección Española. Además, esta temporada ha incorporado nuevas iniciativas dentro del proyecto formativo, como la organización de talleres impartidos por un psicólogo dirigido a entrenadores y familias del club.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents