Baloncesto
El CB Sa Bodega celebra la presentación oficial de sus equipos
El pasado mes de diciembre, el CB Sa Bodega celebró la presentación oficial de sus equipos, en los que juegan un total de 200 niños y niñas. Un motivo de doble celebración para cerrar un gran año en el que el club ha contado con representación en convocatorias de la Selección Española. Además, esta temporada ha incorporado nuevas iniciativas dentro del proyecto formativo, como la organización de talleres impartidos por un psicólogo dirigido a entrenadores y familias del club.
- El sueño de Es Putxet se hace realidad
- Bicicletas y regalos para los niños ingresados en Can Misses por el 25 aniversario de la Vuelta a Ibiza MTB
- Toni Vingut y Gerard Farrés abandonan el Dakar tras un duro golpe en la Etapa 3
- Varapalo de Reyes para el Trasmapi HC Eivissa
- El ibicenco Toni Vingut y Gerard Farrés 'sobreviven' en una dura etapa del Dakar
- El Ibiza Rugby Club, preparado para estrenar el campo de Es Putxet
- Mark Roper y Nuria Tauler se coronan en la Pujada a la Catedral de Ibiza 2025
- Este es el motivo por el que el agua de Es Viver está varios grados por debajo de su temperatura