El sueño de Es Putxet se hace realidad

Es Putxet ya no es un proyecto, es una realidad. El nuevo Estadio Municipal de Es Putxet, una de las instalaciones más esperadas del deporte pitiuso, está a punto de ver la luz tras meses de obras, reuniones y planificación. Su apertura, prevista para el próximo mes de febrero, marca un antes y un después para el fútbol y el rugby en toda Ibiza, y para muchos clubes locales que llevaban años reclamando unas instalaciones acordes con sus aspiraciones.

La construcción de este campo no responde a un capricho. Es el resultado de varios años de carencias en infraestructuras deportivas, un ‘marrón’ que durante años han arrastrado y sufrido clubes, familias y deportistas de la isla más allá del fútbol profesional. Con Es Putxet, Ibiza por fin dispondrá de un campo de fútbol y rugby homologado, con césped artificial de última generación, gradas modulares con capacidad para cerca de mil espectadores y espacios pensados para acoger no solo partidos, sino también entrenamientos, actividades de base y eventos que refuercen el tejido deportivo local.

El rugby vuelve a casa

El primero en sentir la llegada de Es Putxet será el Ibiza Rugby Club. Tras años de exilio en campos que no ofrecían las condiciones necesarias, el conjunto que entrena Ilie Vacar, invicto hasta la fecha en la Liga Balear, prepara con entusiasmo su debut en la nueva instalación. El equipo de rugby no solo recupera un espacio digno para entrenar y competir, sino que vuelve a Vila, su lugar, y con ello a un entorno que siempre ha sido clave para su crecimiento. «Estamos viviéndolo con alegría y no tengo palabras para describir lo que sentimos», reconoció Vacar.

La planificación de uso del campo contempla, además de los partidos, entrenamientos distribuidos entre categorías base y séniors, y la posibilidad de disputar el primer encuentro amistoso en Es Putxet el 17 de enero contra el Menorca, un día que pasará a la historia para el rugby pitiuso.

Para el fútbol, el impacto será igualmente significativo. La SD Ibiza, que esta temporada no puede jugar aún allí por normativa federativa —al haber utilizado ya dos campos oficiales (Sánchez y Vivancos y Sant Rafel) en una misma temporada— sí trasladará toda su cantera a Es Putxet a partir del 26 de enero. Los jóvenes rojillos empezarán a conocer su nueva ‘casa’, un campo que les permitirá crecer en un entorno que, hasta ahora, les era esquivo.

La decisión de que el primer equipo no compita allí este mismo curso no ha restado ilusión, sino que ha alimentado expectativas de cara a la temporada 2026/27. Que la cantera desarrolle su fútbol en un estadio a la altura de sus metas es fundamental para el proyecto a largo plazo de una SD Ibiza que quiere consolidarse y continuar creciendo en el fútbol nacional.

Más que un campo: un símbolo de ciudad

Es Putxet se ha convertido en un símbolo de empuje, paciencia y concordia entre clubes, aficionados y administración. Su construcción, habilitación y próximas inauguraciones son una respuesta a la demanda histórica de toda una comunidad deportiva que siempre ha sentido que le faltaban recursos adecuados en casa para competir, formarse y soñar en grande.

Habrá quien recuerde los años en que los clubes locales jugaban en campos dispares, con limitaciones de infraestructura y sin un lugar que fuera verdaderamente suyo. Es Putxet no será solo un campo más: será el campo de todos, un espacio para que el deporte ibicenco dé un salto de calidad. La cita de febrero no será un simple estreno; será un punto de inflexión.

Será el momento en el que el deporte de base, el rugby y el fútbol de Ibiza ganen terreno con dignidad, convencidos de que, por fin, cuentan con las herramientas necesarias para crecer. El balón pronto volverá a rodar en Es Putxet. Y esta vez, lo hará con la mirada ilusionada de toda una isla.