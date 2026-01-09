Sant Josep se convierte este domingo en epicentro del 'running' popular

La 5K Ibiza-Platja d’en Bossa se celebrará este domingo a partir de las 9 horas en Platja d’en Bossa, en una sexta edición que ha vuelto a agotar dorsales semanas antes de su disputa. La prueba, con un recorrido costero de dos vueltas, reunirá a cientos de corredores de distintos niveles y edades. La carrera fue presentada esta mañana con la participación de Xicu Ribas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sant Josep; Javier Bonet, director insular de Deportes del Consell de Ibiza, y Dani Becerra, organizador del evento.

Durante el acto, Xicu Ribas destacó la buena salud del atletismo popular en la isla y la consolidación de la prueba: “Que esta carrera siga creciendo edición tras edición demuestra que la ciudadanía responde cuando se proponen eventos deportivos abiertos y bien organizados. La 5K de Platja d’en Bossa se ha convertido en una cita muy atractiva dentro del calendario local”. Por su parte, Javier Bonet incidió en el carácter accesible de la distancia y su valor como punto de entrada al running: “Hablamos de una prueba pensada para todos, especialmente para quienes quieren iniciarse. No se trata solo de competir, sino de dar el primer paso hacia un estilo de vida activo y saludable”. El organizador, Dani Becerra, puso el acento en la evolución de la participación femenina, que alcanza el 47 % del total de inscritos: “Estamos muy cerca de la paridad y eso es un reflejo claro de que cada vez más mujeres se sienten cómodas y motivadas para participar en este tipo de carreras populares”.

La salida se efectuará desde la calle Gamba Roja, con meta situada junto al parking del Nassau Beach. La recogida de dorsales y camisetas se realizará en el Centro Comercial La Sirena de Platja d’en Bossa los días viernes y sábado, de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Tras la finalización de la prueba, el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell de Ibiza entregarán un total de 62 trofeos correspondientes a las distintas categorías oficiales.

Favoritos

Entre los favoritos a adjudicarse el título femenino destaca la valenciana Noelia Juan, campeona de España de triatlón sprint en 2022 y 2023, quien parte como la principal aspirante. También habrá que seguir de cerca a Nuria Tauler, quien se perfila para ocupar un lugar privilegiado en el podio junto a otras corredoras destacadas como Gloria Tejado, Noelia Pérez y Alicia Gavone. En la categoría masculina, el joven valenciano Ciro Martín es el gran candidato al triunfo; llega en un excelente momento tras ganar la San Silvestre de Valencia y fue campeón de España de cross sub-23. Las miradas también estarán puestas en Adrián Guirado, tricampeón de la 5K, y en el joven Mauro García-Vallés, que atraviesa un gran momento forma y aspira a establecer su mejor registro sobre los 5.000 metros, y Josep Torres, que ha vuelto con fuerza tras un largo tiempo sin competir.

Cortes de tráfico

Por razones de seguridad, el domingo se aplicarán restricciones al tráfico en Platja d’en Bossa. Entre las 9 y las 9.45 horas se cerrará el tramo comprendido entre el hotel Palladium y el Centro Comercial La Sirena, mientras que la calle Gamba Roja permanecerá cerrada desde las 8 hasta las 10 horas. Desde la organización se solicita la colaboración vecinal y se recomienda planificar los desplazamientos fuera del horario de cierre