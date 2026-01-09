Josep Maria Berrocal, entrenador del Class Sant Antoni: “Cada partido es ya una especie de final”

El Class Bàsquet Sant Antoni comienza este fin de semana la segunda vuelta de la fase regular recibiendo al Homs UE Mataró en el Pabellón de Sa Pedrera (19 horas / LaLiga+). Si en la primera parte de la competición los isleños se vieron obiligados a jugar muchos encuentros a domicilio debido a las obras de su recinto deportivo, ahora afrontarán cinco partidos consecutivos como locales. Una situación que quieren aprovechar para intentar escalar al liderato del Grupo Este de Segunda FEB, del que les separa sólo un triunfo. Quedan trece enfrentamientos para concluir la fase regular y “cada partido es ya una especie de final”, manifestó Josep Maria Berrocal, entrenador de los ‘portmanyins’. “Hay que intentar lograr el mayor número de victorias posibles centrándonos en lo nuestro”, explicó el técnico catalán.

El primer escollo de este ciclo como local será el tercero por la cola, un Mataró que “tiene pocas victorias (tres), pero que ha competido mejor de lo que dice su número de triunfos”, declaró Berrocal. “Tenemos muchas ganas de jugar en casa, pero sabiendo la dificultad del partido y que toca estar concentrados los 40 minutos”, manifestó el entrenador de los pitiusos. “Mataró son un equipo que tiene talento y puntos. A partir de la defensa tenemos que crear nuestro ataque. Esperamos hacer un buen partido”, añadió el míster del Class.

El Mataró se ha reforzado con el pívot Joshua Tomaic, exjugador del Sant Antoni que ha llegado procedente del CBA Spain (Club Deportivo City of Badajoz), conjunto de Tercera FEB. Se une a una plantilla de buenos jugadores, en la que su máximo anotador es el interior Ezichi Kalu, que lleva 260 puntos en los 13 partidos de la fase regular. El Mataró, que está entrenado por Sergio Fortes Muñoz, ha ganado dos partidos fuera de casa y sólo uno como local. En Sant Antoni tiene mucho que ganar y poco que perder.

Después del Mataró, los sanantonienses tendrán otros cuatro partidos más como locales, por este orden: Lobe Huesca La Magia, Spanish Basketball Academy, Bueno Arenas Albacete y Maderas Sorlí Benicarló. Volverán a jugar fuera en la 19ª jornada, en la que visitarán la cacha del CE Bàsquet Llíria, el fin de semana del 21 y 22 de febrero.

El Class Sant Antoni cerró la primera vuelta con un balance de nueve triunfos y cuatro derrotas. El equipo ibicenco es quinto en la tabla, empatado con el Bueno Arenas Albacete y el Lobe Huesca La Magia, que son cuarto y tercero, respectivamente. Por encima, el Amics Castelló es segundo y el Proinbeni UPB Gandía primero, ambos con una victoria más.