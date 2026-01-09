Duelo de altura para el Gasifred Atlético

El Gasifred Atlético vuelve a la carga. El conjunto ibicenco regresa a la competición tras el parón invernal con una exigente visita al Avanza Jaén (13 horas), en un duelo de máxima dificultad para los pupilos de José Fernández, que ocupan la sexta posición de la tabla con 22 puntos, a solo uno del play-off de ascenso a Primera División.

Su rival de hoy, recién ascendido, ha demostrado una adaptación sobresaliente a la categoría. Tras un arranque dubitativo en el que apenas sumó una victoria en las ocho primeras jornadas, el equipo dirigido por Quique García ha firmado un notable final de año, con cuatro triunfos y un empate en los últimos cinco encuentros. Esta racha le ha permitido escalar hasta la novena plaza con 18 puntos. En liga, el conjunto jienense no conoce la derrota desde el pasado 15 de noviembre, cuando cayó por 5-3 a domicilio frente al Sala 5 Martorell.

Muy distinta ha sido la dinámica del Gasifred, que después de un inicio ilusionante ha perdido fuelle en las últimas semanas, encajando tres derrotas en sus cuatro compromisos más recientes, un bache que le ha impedido consolidarse en la zona noble de la clasificación. A favor de los ibicencos juega el discreto rendimiento del Avanza Jaén como local, donde solo ha sumado ocho puntos en seis partidos. Además, el Gasifred ha demostrado cierta solvencia lejos de Ibiza, con siete puntos obtenidos en siete salidas, un dato al que se aferran los celestes para volver a sumar y reengancharse a la pelea por el ascenso.