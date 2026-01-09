El Class Sant Antoni se examina en Sa Pedrera

El Class Bàsquet Sant Antoni afronta el tramo más decisivo de lo que va de temporada con una hoja de ruta marcada en rojo. Cinco partidos consecutivos en Sa Pedrera aparecen en el horizonte inmediato de un equipo que se ha ganado el derecho a soñar tras un inicio de curso tan exigente como meritorio. Los de Josep María Berrocal ocupan actualmente la cuarta posición del Grupo Este de Segunda FEB, con un balance de nueve victorias y cuatro derrotas, a solo un triunfo del líder, el Gandía, y plenamente instalados en la pelea por las plazas de privilegio.

No ha sido un camino sencillo. El Class comenzó la temporada lejos de su hábitat natural, obligado a disputar seis partidos consecutivos fuera de Ibiza debido a las obras de remodelación de Sa Pedrera. Un peaje que, lejos de lastrar al equipo, sirvió para medir su carácter competitivo. Los portmanyins respondieron con solvencia, compitiendo de tú a tú en pistas complicadas y asentándose en la zona alta de la clasificación cuando el calendario parecía jugarles en contra.

El regreso a casa se produjo el 8 de noviembre, con una derrota ajustada ante Llíria (90-93) que dejó un sabor amargo, pero que no empañó la sensación de que el equipo estaba preparado para dar un paso más. Ahora, con la instalación ya plenamente operativa y el calendario alineado, Sa Pedrera se presenta como un factor diferencial en un momento clave del curso.

Antes de volver a salir de la isla —algo que no sucederá hasta el 21 de febrero, cuando el Class visite de nuevo la pista de Llíria—, el conjunto ibicenco disputará cinco encuentros consecutivos como local que pueden marcar su devenir en la clasificación. El primero será ante el Mataró, duodécimo clasificado, en un duelo que exigirá máxima concentración para evitar confianzas. A continuación llegará el Peñas Huesca, tercero y con el mismo balance que los de Berrocal, en un enfrentamiento directo que puede servir para medir las aspiraciones reales del equipo.

El calendario continuará con la visita de Spanish Basketball Academy, séptimo; Albacete, que presenta idéntico bagaje al Class; y Benicarló, noveno y viejo conocido de los ibicencos, a los que ya han derrotado en dos ocasiones esta temporada. Cinco partidos, cinco contextos distintos y una misma exigencia: sumar para consolidarse en la zona noble.

Hasta la fecha, el Class solo ha cedido en cuatro partidos en la fase regular, tres de ellos a domicilio —ante Peñas Huesca (93-90), Molina Basket (75-68) y Zaragoza (89-69)— además del tropiezo en el estreno en Sa Pedrera frente a Llíria. Unos números que reflejan la solidez del proyecto y que invitan al optimismo, siempre desde la prudencia que exige una categoría tan igualada.

Con la clasificación comprimida y los márgenes de error cada vez más estrechos, el Class Sant Antoni tiene ante sí una oportunidad de oro para convertir Sa Pedrera en un auténtico fortín y dar un golpe encima de la mesa. Cinco partidos en casa para confirmar que lo logrado hasta ahora no es casualidad, sino el reflejo de un equipo hecho para competir y mirar de frente a cualquiera.