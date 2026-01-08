Este es el motivo por el que el agua de Es Viver está varios grados por debajo de su temperatura
Las bombas han sufrido una avería y no pueden calentar agua con normalidad
El Ayuntamiento de Ibiza informó este miércoles de la suspensión de las actividades de los grupos de enseñanza infantil en la piscina municipal de Es Viver como consecuencia de una avería en las bombas de calor de la instalación. Esta incidencia ha provocado un descenso significativo tanto en la temperatura ambiental como en la del agua, que actualmente se sitúa entre cuatro y seis grados por debajo de los valores habituales.
Según ha explicado el Consistorio, las condiciones térmicas "no eran las adecuadas para el desarrollo normal de las actividades dirigidas a los más pequeños", motivo por el cual se optó por "cancelar las sesiones programadas durante la jornada de este martes, priorizando la seguridad y el bienestar de los usuarios".
Desde el Ayuntamiento han pedido disculpas a los abonados y familias afectadas por las molestias ocasionadas y han asegurado que los servicios técnicos ya están trabajando "para resolver el problema a la mayor brevedad posible". El objetivo es "restablecer cuanto antes el funcionamiento normal de la piscina y reanudar la actividad con todas las garantías".
