Los ganadores de 3 Días Trail Ibiza, rumbo a The North Face Transgrancanaria

La duodécima edición de 3 Días Trail Ibiza, celebrada del 28 al 30 de noviembre de 2025, ha consolidado el hermanamiento con The North Face Transgrancanaria. Gracias a esta alianza estratégica, los ganadores de las modalidades Ultra y Maratón han recibido su inscripción directa y alojamiento para competir en la próxima edición de la emblemática cita canaria.

Los corredores que han obtenido este billete directo son Pablo Ibáñez y Gemma Arenas, vencedores de la Ultra Trail de 73 kilómetros, junto a Pau Capell, Pau Benejam y María La Chica, ganadores de la distancia Maratón. Los cinco atletas tendrán la oportunidad de demostrar su talento en la edición número 27 de The North Face Transgrancanaria, uno de los eventos de trail running más reconocidos del panorama internacional.

Un hecho relevante que evidencia el crecimiento de la cita ibicenca es que los cinco ganadores debutaban este año en la prueba. Este dato refleja el creciente atractivo de la carrera para la élite nacional y el notable salto de nivel competitivo que ha experimentado el evento.

Un hermanamiento entre dos paraísos del trail running

Este beneficio nace del acuerdo de colaboración entre ambas organizaciones, sellando una alianza entre dos de los destinos más emblemáticos del archipiélago balear y canario. La unión refuerza la conexión entre Ibiza y Gran Canaria como entornos naturales privilegiados para la práctica del trail running de alto nivel.

Actuaciones destacadas en la edición 2025

En la Ultra Trail (73 km y 2.100 m+), Pablo Ibáñez (Kailas Fuga) dominó el tramo final para cruzar la meta en Sant Josep de sa Talaia con un tiempo de 6:08:35. En categoría femenina, Gemma Arenas firmó una actuación intratable, liderando desde el primer kilómetro y finalizando en 7:21:12, un registro que le permitió colarse en el top 10 de la clasificación general.

La Maratón (41 km y 1.936 m+) ofreció emoción hasta los metros finales. Pau Capell (The North Face) y Pau Benejam (Island Trail Runners) cruzaron la meta juntos con un tiempo de 3:51:17 tras una carrera muy disputada. Sin embargo, el nombre propio de la jornada fue María La Chica. La joven corredora del Cri Cri Trail completó una carrera excepcional al finalizar tercera en la clasificación general absoluta, a tan solo un minuto y 21 segundos de los ganadores masculinos. Tras vencer también en la nocturna del viernes y en la etapa del domingo en Santa Eulalia, La Chica se consagra como una de las realidades más brillantes del trail running español.

Un evento récord

La duodécima edición de 3 Días Trail Ibiza se celebró con un éxito organizativo sin precedentes, reuniendo a más de 1.200 participantes de 42 nacionalidades diferentes. El evento mantiene su formato distintivo de tres etapas: una carrera nocturna de diez kilómetros en Dalt Vila (Patrimonio de la Humanidad), una jornada con cuatro modalidades (Ultra Trail, Maratón, Media Maratón y 10K) que finaliza en Sant Josep, y una etapa diurna de diez kilómetros en Santa Eulària.

La popular prueba continúa consolidando su proyección internacional y destaca por su alta participación femenina, que supera el 40% del total de atletas.