Toni Vingut y Gerard Farrés abandonan el Dakar tras un duro golpe en la Etapa 3

Toni Vingut y Gerard Farrés se despiden de su aventura en la Etapa 3 del Rally Dakar tras un impacto fuerte en un salto no señalizado que desencadenó una cadena de problemas: destalonamiento de una rueda, averías en la suspensión trasera y nuevos pinchazos. A ese desgaste se sumaron las molestias físicas de Farrés, que comenzó a acusar dolor cervical tras el golpe. Aunque el binomio del Pedregà Team logró terminar la etapa, la situación física del piloto al día siguiente resultó determinante: tras intentarlo durante varias horas, el mareo y el dolor hicieron evidente que no estaba en condiciones de continuar.

La decisión de abandonar fue consensuada y se tomó desde la prudencia, colocando la salud por encima de cualquier resultado deportivo. Farrés y Vingut agradecieron el apoyo recibido por parte de familia, amigos, patrocinadores y aficionados, con la convicción de que este adiós prematuro no es un punto final, sino un punto y seguido.

El arranque del equipo fue prometedor desde el prólogo, en el que completaron una actuación limpia pese a salir desde posiciones retrasadas y encontrarse un terreno muy castigado por las roderas. La estrategia fue clara: gestionar, evitar errores y asegurar fiabilidad en una edición que se intuía especialmente exigente.

El equipo brilló con una décima posición

La primera etapa confirmó esas buenas sensaciones. A pesar de sufrir dos pinchazos en la misma rueda, Farrés y Vingut mantuvieron la calma, resolvieron la incidencia sin fallos de navegación y cerraron el día con un ritmo consistente, reforzando el entendimiento dentro del habitáculo y un buen comportamiento en la arena.

El salto cualitativo llegó en la Etapa 2. En una jornada larga y de navegación compleja, Vingut firmó una actuación muy precisa como copiloto, facilitando que Farrés rodara con regularidad y confianza. Sin contratiempos mecánicos relevantes, el equipo brilló con una 10ª posición de etapa, escalando hasta la 11ª plaza de la general y confirmando su progresión dentro de la categoría SSV.

Sin embargo, el Dakar 2026 se cierra con tristeza para Toni Vingut y Gerard Farrés, pero también con la cabeza alta y conscientes de que estas situaciones entran dentro de las posibilidades en el rally más exigente y desgastante del mundo.