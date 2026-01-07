El Ibiza Rugby Club ya está preparado para estrenar Es Putxet

El Ibiza Rugby Club ya está preparado para estrenar el nuevo campo de Es Putxet. El conjunto de Ilie Vacar afronta el regreso de las vacaciones con la ilusión de prolongar su buena dinámica en la Liga Balear, donde aún permanecen invictos. Y es que en un principio el club ibicenco iba a estrenar las instalaciones este jueves a las 20 horas. Sin embargo, unas cuestiones de seguridad que afectaban al campo han aplazado la primera sesión hasta el próximo martes 13 de enero.

El técnico se mostró muy contento mientras explicaba a este diario lo que supone para el equipo volver a entrenar en un césped en perfectas condiciones y en unas instalaciones óptimas para el desarrollo del rugby: «Después de tantos años que hemos sufrido y gracias a Dios y a todas las personas que han apostado por el rugby y la estabilidad del deporte en la isla, estamos aquí. Estamos viviéndolo con alegría y no tengo palabras para describir lo que sentimos», reconoce.

El campo acogerá también los entrenamientos y partidos de las categorías inferiores de SD Ibiza e Ibiza Rugby Club, que albergará el primer encuentro de los sénior el próximo sábado 17 de enero ante el Menorca T.U.R.C. «Tanto los niños como los padres ahora disponen de un campo donde realmente pueden jugar, caer, placar y trabajar de otras maneras porque la superficie es ideal para el rugby», señala Vacar.