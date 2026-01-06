Varapalo de Reyes para el Trasmapi HC Eivissa

Malas noticias para el Trasmapi HC Eivissa. El conjunto dirigido por Geno Tilves anunció este martes la salida de uno de sus pilares: Vicente Sancho, capitán del equipo y uno de los jugadores franquicia del proyecto, que abandona la disciplina pitiusa para incorporarse al EON Balonmano, club que milita en ASOBAL, la máxima categoría del balonmano nacional.

El jugador ibicenco, formado en la cantera del HC Eivissa, ha sido una pieza clave esta temporada tanto dentro como fuera de la pista. Indiscutible en los esquemas de Tilves, Sancho ha aportado liderazgo, compromiso y regularidad en una campaña en la que ha firmado 37 goles, con una media de 3,36 tantos por encuentro, consolidándose como uno de los referentes del vestuario.

Su marcha supone un golpe sensible para el Trasmapi en pleno curso competitivo, ya que pierde a su capitán y a uno de los jugadores más representativos del crecimiento del balonmano en la isla. No obstante, el club quiso poner el acento en el carácter histórico del paso dado por el jugador.

Desde la entidad pitiusa trasladaron un mensaje de orgullo y reconocimiento, deseándole “mucha suerte al primer jugador nacido y formado en la cantera del HC Eivissa que militará en la máxima competición del balonmano nacional”, un hito que refuerza el trabajo de base del club y confirma el talento que se viene gestando desde hace años en Ibiza.

El adiós de Vicente Sancho deja un vacío importante en el Trasmapi, pero también abre una puerta ilusionante para el balonmano ibicenco, que verá a uno de los suyos competir entre la élite nacional.