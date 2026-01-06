Bicicletas y regalos para los niños ingresados en Can Misses por el 25 aniversario de la Vuelta a Ibiza MTB

La Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano ha dado este martes, 6 de enero, el pistoletazo de salida a los actos de su 25º aniversario con una acción solidaria en el Hospital Can Misses, coincidiendo con el Día de Reyes. La iniciativa, encabezada por el organizador de la prueba, Juanjo Planells, buscó llevar un respiro de ilusión a los niños y niñas hospitalizados y a sus familias.

Planells acudió al centro acompañado por varios miembros del equipo de la Vuelta a Ibiza MTB y realizó un recorrido por distintas áreas del hospital junto a Eduardo Escudero Cuadrillero, gerente del Hospital Can Misses. La comitiva visitó a los pequeños pacientes y se acercó también a la planta de maternidad y al servicio de urgencias.

Uno de los niños ingresados en Can Misses recibe su bicicleta / Área de Salud de Ibiza y Formentera

Bicicletas, cestas y peluches

Durante la jornada se entregaron bicicletas a algunos de los menores ingresados, uno de los regalos más deseados en un día tan señalado. Además, la organización repartió cestas para los nueve recién nacidos que había en la planta de maternidad y obsequió también con regalos (bicicletas o peluches) a varios niños.

Según la información facilitada por el Área de Salud de Ibiza y Formentera, recibieron regalos Luciana (7 años), Loai (15), Sebastián (14 días) y Usaid (7 días). Asimismo, se entregó una bicicleta a Jose (3 años), que estaba siendo atendido en el servicio de urgencias.

Que se olviden del hospital, aunque sea por un rato Juanjo Planells

Planells destacó el sentido de la acción solidaria en el arranque del 25 aniversario: “No se nos ocurre mejor manera de empezar esta conmemoración que estando cerca de quienes más lo necesitan”. En la misma línea, subrayó el valor simbólico de la bicicleta en una mañana diferente en Can Misses: “La bicicleta es nuestro símbolo, pero hoy lo importante es compartir un momento de alegría y acompañamiento”.

El organizador añadió que esta visita es solo el inicio de un año con más iniciativas sociales vinculadas al aniversario y avanzó que la intención de la Vuelta a Ibiza MTB es repetir la experiencia: “Tenemos previsto, con el permiso del hospital de Can Misses, volver para repartir más bicicletas”, afirmó.