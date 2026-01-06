El ibicenco Toni Vingut y Gerard Farrés 'sobreviven' en una dura etapa del Dakar

El piloto de Ibiza Toni Vingut y su compañero Gerard Farrés han logrado completar una durísima tercera etapa del Dakar 2026, en una jornada de auténtica supervivencia en la que el principal objetivo ha sido llegar a meta tras encadenar varios contratiempos importantes. La especial, con salida y llegada en AlUla, ha puesto a prueba tanto la resistencia física como la capacidad de improvisación del equipo.

La etapa se ha complicado desde un fuerte impacto en un salto no señalizado, que ha provocado el destalonamiento de una rueda y, posteriormente, la aparición de problemas en la suspensión trasera, con una barra de alineación de uno de los trapecios aflojada, lo que ha derivado en un nuevo pinchazo. El golpe también ha dejado a Gerard Farrés con molestias en las cervicales, obligando a reducir el ritmo y extremar las precauciones durante buena parte del recorrido.

A pesar de la dureza del día, la actitud del equipo ha sido clave para seguir en carrera. Vingut ha desempeñado un papel fundamental en la resolución de los problemas mecánicos sobre el terreno, utilizando las herramientas disponibles y demostrando una gran capacidad de adaptación para ir solucionando las averías y permitir que el vehículo continuara avanzando. La comunicación y el trabajo conjunto dentro del habitáculo han sido determinantes para no abandonar.

Todo ello se ha reflejado en los tiempos finales de la jornada. Farrés y Vingut han concluido la Etapa 3 en la 40ª posición, con un tiempo de 08:34:10, cediendo 3:56:01 respecto a los vencedores de la especial. En la clasificación general, el Pedregà Team ocupa ahora la 27ª posición, con un tiempo acumulado de 17:35:28, a 4:26:41 del liderato. La dupla ha logrado además completar la etapa ya de noche, pero con la satisfacción de haber superado uno de los días más complicados del Dakar 2026 y con la confianza de poder recuperar sensaciones en las próximas jornadas.