El ibicenco Toni Vingut y Gerard Farrés brillan y escalan posiciones en la general del Dakar

El ibicenco Toni Vingut y su compañero Gerard Farrés completaron este lunes una excelente segunda etapa del Dakar 2026, firmando una jornada muy sólida en la que han conseguido escalar posiciones y recortar tiempo respecto a los líderes. En una etapa larga, intensa y marcada por una navegación exigente, el equipo ha sabido gestionar cada tramo con inteligencia y concentración.

A diferencia de la jornada inaugural, la etapa de este lunes ha transcurrido sin contratiempos mecánicos ni pinchazos, lo que les ha permitido mantener un ritmo constante y competitivo durante toda la especial. La navegación, especialmente compleja en varios puntos del recorrido, ha sido uno de los factores clave del día, con un Toni Vingut muy acertado y preciso, evitando errores y permitiendo al equipo no perder tiempo en desvíos innecesarios.

La comunicación entre piloto y copiloto ha vuelto a ser determinante. En una etapa con mucho polvo, donde en varios tramos resultaba complicado seguir a otros competidores y leer el terreno, el entendimiento dentro del vehículo ha sido fundamental para mantener la concentración y tomar las decisiones correctas en cada momento.

El resultado de esta buena gestión se ha traducido en una clara mejora en la clasificación. Farrés y Vingut han finalizado la Etapa 2 en la décima posición, con un tiempo de 05:00:49, a 18:04 del vencedor de la especial. Gracias a este resultado, el equipo se sitúa ahora en la undécima posición de la clasificación general, con un tiempo acumulado de 09:01:18, a 37:02 del liderato.

Una etapa muy positiva para el Pedregà Team, que confirma las buenas sensaciones, la fiabilidad del vehículo y la capacidad del dúo Farrés–Vingut para seguir progresando día a día en este Dakar 2026.