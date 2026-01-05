La delegación de Ibiza participa en la Concentración de Año Nuevo de la Federación Balear de Judo

La delegación de Ibiza de judo llevó a cabo el pasado viernes su última actividad deportiva con la participación en la Concentración de Año Nuevo organizada por la Federación Balear de Judo.

Hasta Mallorca se desplazó una expedición formada por nueve judokas, acompañados por el responsable del área de competición, Víctor Canseco, con el objetivo de seguir sumando experiencias de alto nivel dentro del proceso de formación deportiva. La concentración tuvo lugar en el Centro de Tecnificación Deportiva de las Islas Baleares y contó con la participación de judokas pertenecientes a los diferentes programas de seguimiento deportivo de las Islas Baleares.

La actividad se desarrolló durante tres días, con doble sesión de entrenamiento el viernes y el sábado, y sesión matinal el domingo, permitiendo un alto volumen de trabajo técnico y competitivo. Al finalizar la concentración, Canseco valoró positivamente la experiencia: “Estoy muy contento con el rendimiento deportivo que han tenido los chicos durante esta concentración. Han podido compartir tatami con el resto de deportistas destacados de Baleares y han aprovechado al máximo la experiencia”.

Asimismo, destacó la importancia de este tipo de iniciativas dentro del crecimiento deportivo: “Es muy importante para los chicos poder contar con este tipo de actividades para así poder seguir creciendo y, sobre todo, disfrutar de nuestro deporte”.

Por último, quiso subrayar el compromiso mostrado por los deportistas y sus familias en unas fechas especialmente señaladas: “Quiero agradecer a los chicos y a sus familias que, en unas fechas tan complicadas, hayan demostrado esta gran muestra de compromiso, dejando de lado por unos días sus vacaciones para poder vivir esta experiencia deportiva que, estoy seguro, les ayudará a seguir creciendo como deportistas y como personas”.

Desde la delegación de Ibiza se valora esta actividad como “un paso más en la consolidación del trabajo formativo y competitivo que se viene desarrollando, apostando por experiencias que fomenten tanto el rendimiento deportivo como los valores propios del judo”.