Toni Vingut y Gerard Farrés abren el Dakar 2026 en la 17º posición en la exigente Etapa 1

La Etapa 1 del Dakar 2026 celebrada este domingo, con salida y llegada en Yanbu, ha confirmado desde el primer día que esta edición no concederá margen de adaptación. Tras el prólogo, la competición entró en materia con una especial de más de 300 kilómetros en la que la resistencia, la navegación y la gestión mecánica fueron determinantes.

El ibicenco Toni Vingut y Gerard Farrés firmaron la 17ª posición en la etapa con un tiempo de 04:00:29, a 21:44 del ganador, un resultado que les sitúa también en el puesto 17 en la general tras el primer gran examen del Dakar 2026. El dúo completó la etapa con un balance claramente positivo: superaron la especial sin problemas de navegación.

La jornada, eso sí, no estuvo exenta de sustos. El equipo sufrió dos pinchazos en la misma rueda, lo que les hizo perder tiempo, pero supieron gestionarlo con calma y sin que el incidente rompiera su dinámica. En los tramos finales, terminaron con muy buen “feeling” en la arena, reforzando la confianza de cara a lo que viene.

La navegación, principal reto

El recorrido combinó pistas rápidas con tramos técnicos, alternando zonas abiertas con sectores rotos y pedregosos que obligaron a medir el riesgo desde los primeros compases. No era una etapa para jugarlo todo a una carta, sino para encontrar el equilibrio entre velocidad y fiabilidad, especialmente en unas primeras jornadas donde cualquier avería puede condicionar el resto del rally.

La navegación fue uno de los grandes filtros del día. Con varios puntos señalados por la organización como zonas clave, la correcta lectura del roadbook resultó esencial en tramos con pocas referencias visuales y cambios bruscos de terreno, donde un error podía traducirse en tiempo perdido o desgaste extra del vehículo. También el estado del suelo, castigado por las lluvias recientes, elevó la amenaza de pinchazos: la superficie quedó más “descubierta” y con más piedra a la vista, empujando a muchos equipos a adoptar una estrategia conservadora.

Éxito español en motos

En motos, coches y SSV, la Etapa 1 empezó a perfilar las primeras jerarquías, con diferencias ajustadas y una tónica clara: quien gestionó mejor, salió reforzado.

Motos (Top 3)

E. Canet (ESP) — 03:27:42 D. Sanders (AUS) — 03:28:47 (+01:05) R. Brabec (USA) — 03:29:19 (+01:37)

Coches (Top 3)

G. De Mévius (BEL) — 03:07:49 N. Al-Attiyah (QAT) — 03:08:29 (+00:40) M. Prokop (CZE) — 03:09:16 (+01:27)

SSV (Top 3)

X. De Soultrait (FRA) — 03:38:45 A. Pinto (POR) — 03:42:19 (+03:34) B. Heger (USA) — 03:42:33 (+03:48)

La prueba no se detiene. Este lunes 5 de enero, la Etapa 2 (Yanbu > AlUla) será la primera gran jornada larga: 504 km totales, con 104 km de enlace y 400 km de especial. El recorrido se adentrará hacia el interior del país, con un rápido cambio hacia zonas de montaña y un trazado de constantes cambios de ritmo: tramos muy rápidos, sectores sinuosos y pedregosos.

La presencia de un pit-stop a mitad de especial será clave para la gestión de los neumáticos, antes de un tramo final donde se espera que aumente la media hasta la meta en AlUla.