La SD Ibiza estrena el año con la derrota más dolorosa de la temporada

La SD Ibiza cayó estrepitosamente en el Estadi Johan Cruyff tras recibir la mayor goleada de la temporada: un 4-0 que desbanca la solidez defensiva que el equipo llevaba mostrando en los últimos partidos. El conjunto ibicenco se vio superado de principio a fin y desciende hasta la décima posición, aún lejos de puesto de descenso.

La segunda prueba exigente que vivió el combinado ibicenco tras el valioso empate cosechado frente al Poblense hace unas semanas no salió bien. Y es que el grupo llegó a Barcelona con la ilusión de afrontar un duelo que permitía soñar con aspirar a posiciones de play-off en el caso de lograr la tan ansiada victoria. Sin embargo, lejos de lograr una sorpresiva victoria, los pitiusos se dejaron llevar por el vendaval ofensivo de un Barcelona Atlètic que no se amilanó en ningún momento ante la presencia de una de las mejores defensas de la cateogría.

El primer zarpazo de los catalanes llegó en el momento que más duele: al filo del descanso y cuando el equipo está pensando más en llegar a la zona de vestuarios que en mantener un cero a cero que ya era más que válido al término de los primeros 45 minutos. Hernández fue el encargado de inaugurar el marcador a los 43 minutos de juego para aguar la fiesta de los ibicencos.

Marcos erró un penalti

No sería el único tanto antes del receso reglamentario, pues Cuenca anotó el segundo en tiempo añadido de la primera parte para, de esta forma, finiquitar un partido que ya se antojaba realmente complicado para las aspiraciones de Sa Deportiva.

Tras la salida de los vestuarios, el conjunto blaugrana no hizo más que hurgar en la herida de una SD Ibiza que tampoco logró encontrar soluciones efectivas al inicio del segundo periodo. Toni Fernández lo aprovechó y enmarcó el 3-0 en el 56. El tercer tanto, que ya era suficiente castigo para los visitantes, no fue suficiente para el Barcelona Atlètic, que quería ir a por más y demostrar por qué es uno de los equipos más peligrosos de la categoría.

Dicho y hecho. Ocho minutos después, Shane Kluivert, hijo del mítico exjugador holandés del FC Barcelona, anotó el cuarto y definitivo gol a una SD que ya estaba sobre la lona desde hace varios minutos. Marcos tuvo la posibilidad de acortar distancias a quince minutos del final con un penalti que terminaría errando y que resumiría a la perfección la gris actuación del equipo en un compromiso que exigía más intensidad de la que se vio sobre el césped.

Pese a la dolorosa derrota, el conjunto de Raúl Casañ se ubica en la décima posición de la tabla clasificatoria con 22 puntos y buscará resarcirse la próxima semana frente al Olot en el Municipal de Sant Rafel, donde el equipo se ha convertido en un auténtico bloque que no cede ante ningún rival.