La Peña Deportiva 'pincha' en casa y la SD Formentera se lleva los tres puntos de Mallorca

Jornada de domingo dispar para los equipos pitiusos en la jornada 16 del Grupo 11 de Tercera RFEF. La Peña Deportiva tropezó sorpresivamente en casa (1-1), donde aún no había perdido ningún punto, ante el Santanyí, que logró sacar un valioso punto de uno de los feudos más difíciles de la categoría. La SD Formentera, por su parte, se resarció de la derrota ante el Manacor con un valioso triunfo por 1-2 en el campo del Cardassar, que aún no había perdido como local.

Los hombres de Raúl Garrido afrontaban el primer encuentro del año con el objetivo de permanecer en la pugna por el liderato, más lejano tras la derrota de hace unas semanas ante el Mallorca B. El Santanyí, por otro lado, buscaba sumar su primera victoria como visitante en la categoría ante uno de los mejores equipos de Tercera RFEF.

No parecía una tarea imposible, ya que Javier Nebot adelantó a los mallorquines transcurridos los 24 minutos de partido. Saltó la sorpresa en el Camp de Santa Eulària, puesto que ningún equipo había logrado el triunfo en dicho feudo en lo que va de temporada. Sin embargo, el partido llegó al final de los primeros 45 minutos reglamentarios con la victoria visitante en el electrónico.

La salida de los vestuarios dibujó otra imagen sobre el terreno de juego. Una imagen en la que la Peña, consciente de la necesidad de ganar o ganar, salió al partido con la urgencia de llevarse los tres puntos. El camino comenzó a abrirse gracias a Ander Montori, que a los seis minutos del segundo periodo estableció la igualada. No obstante, y pese a la insistencia local, el resultado no se movió más y el conjunto blanquillo cosechó el primer tropiezo como local en la presente competición doméstica que le coloca nuevamente en la tercera posición, a ocho puntos del Mallorca B, pero con un partido menos.

Remontada en Mallorca

La SD Formentera estrenaba el año con ganas de mostrar una cara diferente a la que se pudo ver durante el mes de diciembre, en el que dos derrotas en tres partidos dibujaron una dinámica mejorable en una plantilla de este nivel. El Cardassar estaba preparado para imponerse una vez más en el Camp d´es Moleter, donde aún no sabía lo que era perder esta temporada.

El encuentro, sin embargo, se mantuvo igualado hasta el final del primer periodo. El marcador no se movió hasta los diez minutos tras el receso reglamentario, cuando Lucas Blanco adelantó a los mallorquines y colocó el primero en el electrónico. El gol parecía que reblandecería a los formenterenses, pero nada más lejos de la realidad. No había transcurrido ni un minuto tras el gol local, cuando David Sanz embocó a la red el 1-1 para alimentar las esperanzas de los pitiusos.

La victoria parecía posible tras el empate, y la SD Formentera lo sabía. Veinte minutos después, Alberto Gorriz terminaría de corroborarlo estableciendo el 1-2 definitivo y autoafirmándose como el héroe que protagonizó la primera derrota de los llorensinos como locales. Gracias a este triunfo, los formenterenses se sitúan en la décima posición con 21 puntos y buscarán prolongar su buena dinámica la próxima semana ante el Llosetense.