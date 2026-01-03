Toni Vingut y Gerard Farrés arrancan el Dakar con un sólido 17º puesto en el prólogo de Yanbu

El Rally Dakar 2026 ya está en marcha. La 48ª edición del raid más duro del mundo abrió fuego este sábado con un prólogo en Yanbu (Arabia Saudí), una jornada breve en distancia pero de máxima exigencia técnica que sirvió para medir nervios, precisión y capacidad de adaptación desde el primer kilómetro.

El recorrido, con salida y meta en el vivac de Yanbu, sumó 97 kilómetros en total: 41 km de enlace inicial, 23 km de especial cronometrada y 33 km de enlace final. Lejos de ser un simple 'sprint', la organización diseñó una especial con varias trampas, especialmente en el apartado de la navegación. Uno de los puntos clave se situó en el kilómetro 17, donde seguir correctamente el CAP (rumbo) resultó decisivo para no ceder tiempo.

Además, el terreno fue tan cambiante como castigador: cañones rápidos alternaron con zonas sinuosas y muy pedregosas, con riesgo constante de pinchazos. La primera parte discurrió por cañones estrechos y serpenteantes, con un sector de alta dificultad cerca del kilómetro 10 que actuó como embudo para muchos participantes, antes de abrirse a pistas mucho más rápidas donde la velocidad tomó protagonismo.

Buen estreno del SSV #415 del Pedregá Racing Team

En ese contexto, Toni Vingut y Gerard Farrés completaron el prólogo con inteligencia, cumpliendo el plan de evitar errores y asegurar una buena posición de salida para la Etapa 1. El SSV #415 firmó una actuación sólida para situarse 17º, con un tiempo de 13:53.2, a 1:06 del mejor registro del día. Sus compañeros de equipo, Carlos Santaolalla y Albert Sol, con el SSV #422, finalizaron 39º, con 17:00.1, a 4:13 del líder.

El equipo destacó también el alivio de cerrar las intensas jornadas previas —verificaciones, pruebas, reconocimientos y trámites administrativos— y recordó que el Dakar «es, ante todo, una carrera de resistencia», donde la gestión y la fiabilidad acaban marcando diferencias.

La jornada dejó, además, los primeros nombres propios del Dakar 2026. En motos, el español Edgar Canet fue el más veloz con 11:31.9, por delante de Daniel Sanders (+3s) y Ricky Brabec (+5s). En coches, Ford arrancó con fuerza gracias a la victoria de Mattias Ekström (10:48.7), seguido por Mitch Guthrie y Guillaume de Mévius, ambos a 8 segundos. En SSV, el mejor tiempo fue para el estadounidense Brock Heger (12:47.0), en una clasificación muy ajustada.

Con el prólogo ya atrás, Vingut y Farrés ponen el foco en la Etapa 1, este domingo 4 de enero, también con inicio y final en Yanbu. Serán 518 kilómetros totales (213 km de enlace y 305 km de especial), una jornada que, sin ser la más larga sobre el papel, se presenta como el primer gran test de la edición por la variedad de terrenos y la dureza acumulada.