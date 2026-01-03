Fútbol | Tercera RFEF
La SD Portmany cede un empate sobre la bocina ante el colista
El conjunto de Lolo Paniza suma un solo punto tras encajar un gol en el tiempo añadido frente al Collerense
La SD Portmany no logró pasar del empate a uno durante la tarde de este sábado frente al Collerense, actual colista de la categoría, en el duelo correspondiente a la jornada 16 del Grupo 11 de Tercera RFEF. Con este empate, los sanantonienses se colocan decimoquintos con quince puntos, a la espera de que se jueguen el resto de partidos de los equipos de la zona más baja de la clasificación.
Y es que los rojillos afrontaban el duelo tras un mes de diciembre más grisáceo en lo que a resultados se refiere. Una victoria en tres partidos fue el balance de los rojillos, que buscaban empezar el año con una victoria junto a su afición en el Municipal de Sant Antoni. El conjunto mallorquín, por su parte, daba por válido un empate que ayudara a avivar las esperanzas de un equipo que solo ha vencido en una ocasión en lo que va de temporada.
El encuentro parecía encarrilado para los 'portmanyins', que se adelantaron en el marcador a los 38 minutos de juego por medio de Meissa Sock. El gol proveyó de un dominio que los locales no supieron aprovechar para materializar el segundo tanto. El transcurso de los minutos jugó a favor del Collerense y prueba de ello fue lo que ocurrió en el tiempo de descuento. Martí Huguet, en el minuto 91, evaporó las ilusiones de una SD Portmany que vio cómo expulsaron a Manuel Ribas tras el gol y que desaprovechó la oportunidad de estrenar el año con victoria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mark Roper y Nuria Tauler se coronan en la Pujada a la Catedral de Ibiza 2025
- Ya se conocen los finalistas del Trofeu Fibwi Illes Balears 2025
- Ibiza, capital del fútbol base
- El Trofeu Fibwi Illes Balears 2025 se despide por todo lo alto
- Estreno de muchos quilates en el Trofeu Fibwi Illes Balears
- Fin de ciclo y mirada al futuro: el Club Ciclista Sant Antoni renueva a su junta directiva
- El 'Dia de l’Handbol' reúne a 90 jóvenes de todos los clubes de Ibiza en una jornada histórica
- El Consell de Ibiza reconoce a diez deportistas de la isla por sus medallas nacionales e internacionales