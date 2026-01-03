La SD Portmany cede un empate sobre la bocina ante el colista

La SD Portmany no logró pasar del empate a uno durante la tarde de este sábado frente al Collerense, actual colista de la categoría, en el duelo correspondiente a la jornada 16 del Grupo 11 de Tercera RFEF. Con este empate, los sanantonienses se colocan decimoquintos con quince puntos, a la espera de que se jueguen el resto de partidos de los equipos de la zona más baja de la clasificación.

Y es que los rojillos afrontaban el duelo tras un mes de diciembre más grisáceo en lo que a resultados se refiere. Una victoria en tres partidos fue el balance de los rojillos, que buscaban empezar el año con una victoria junto a su afición en el Municipal de Sant Antoni. El conjunto mallorquín, por su parte, daba por válido un empate que ayudara a avivar las esperanzas de un equipo que solo ha vencido en una ocasión en lo que va de temporada.

El encuentro parecía encarrilado para los 'portmanyins', que se adelantaron en el marcador a los 38 minutos de juego por medio de Meissa Sock. El gol proveyó de un dominio que los locales no supieron aprovechar para materializar el segundo tanto. El transcurso de los minutos jugó a favor del Collerense y prueba de ello fue lo que ocurrió en el tiempo de descuento. Martí Huguet, en el minuto 91, evaporó las ilusiones de una SD Portmany que vio cómo expulsaron a Manuel Ribas tras el gol y que desaprovechó la oportunidad de estrenar el año con victoria.