Fútbol sala | División Plata
El Gasifred Atlético ficha a Xavi Cols, de Primera División
El cierre catalán, con experiencia en la máxima categoría, llega procedente de O Parrulo Ferrol para apuntalar el bloque de José Fernández
El Gasifred Atlético se estrena en el mercado invernal. El conjunto pitiuso ha cerrado la incorporación de Xavi Cols como nuevo jugador del primer equipo. El cierre nacido en Manresa (16 de septiembre de 1998) aterriza en Ibiza procedente de O Parrulo Ferrol, conjunto de Primera División, con el objetivo de aportar solidez y experiencia en la parcela defensiva.
Cols cuenta con una trayectoria destacada por todo el país, tras formarse en el FC Barcelona B Lassa entre 2014 y 2018, antes de iniciar un recorrido por clubes de referencia como Servigroup Peñíscola FS (2018/19-2019/20 y 2021/22-2022/23) y Viña Albali Valdepeñas (2020/21-2021/22). Posteriormente militó en FS Móstoles (2023/24-2024/25) hasta su llegada al conjunto gallego el pasado verano.
En su palmarés figuran, además, internacionalidades Sub-21 y Sub-18, dos Ligas de Segunda División (2016/17 y 2022/23) y un ascenso a Primera en 2023. A nivel formativo, suma dos Campeonatos de España Juvenil de clubes (2015 y 2017) y dos títulos nacionales con Selecciones Territoriales.
El nuevo jugador del Gasifred Atlético ya estará a las órdenes de José Fernández desde la mañana de este sábado en su primer contacto con el grupo tras oficializarse su llegada.
