Duro examen de la SD Ibiza en el Johan Cruyff para estrenar el año

Duelo exigente el que tendrá lugar en el Estadi Johan Cruyff este domingo a las 12 horas. La SD Ibiza regresa de las vacaciones navideñas con la intención de asaltar el feudo del Barcelona Atlètic, actual quinto clasificado en posiciones de play-off, en el encuentro correspondiente a la jornada 17 del Grupo 3 de Segunda RFEF.

Los hombres de Raúl Casañ, octavos con 22 puntos, cerraron 2025 de la mejor forma con un balance de cuatro victorias y dos empates -uno de ellos en el campo del actual líder, el Poblense-, y se permiten soñar con un triunfo que sería histórico ante el filial blaugrana. Y es que los rojillos no conocen la derrota desde el pasado 9 de noviembre, después de que el equipo cayera por 2-1 ante el Sant Andreu tras adelantarse en el marcador.

Los ibicencos han encontrado una base sólida a la que aferrarse desde el trabajo sin balón, manteniendo un bloque férreo y que concede muy pocas facilidades a los atacantes rivales. El gran trabajo en la zaga de Tomás Bourdal, Diego Jiménez y Jaume Villar en las ayudas, además de la eficacia en faceta ofensiva del resto de jugadores, ha convertido a Sa Deportiva en una escuadra muy fiable como local y correosa y peligrosa como visitante.

«Queremos dar una buena imagen»

«Un partido bonito contra un rival muy potente». Así define el encuentro de este domingo Raúl Casañ, que es consciente de «la dificultad a nivel ofensivo» que supone enfrentarse al conjunto catalán. El técnico se mostró satisfecho con el estado emocional y físico en el que regresó el equipo tras la vuelta de las vacaciones y confía en poder sacar algo positivo del exigente duelo: «Estamos muy ilusionados con este partido y vamos a intentar ir con todo para ganar y dar una buena imagen sabiendo lo difícil que es este escenario».

Por su parte, el conjunto dirigido por el exjugador blaugrana Juliano Belletti llega al choque tras cerrar el año de una forma increíble en el llamativo empate a cuatro que tuvo lugar en el feudo del Atlético Baleares después de que el equipo mallorquín se adelantara 3-0. Los culers descendieron a la cuarta categoría del fútbol español y han conseguido mantenerse en la pugna por las primeras posiciones con un juego vistoso y ofensivo que es capaz de poner en más de un aprieto a cualquier escuadra de la competición. 31 goles a favor le avalan como el equipo más anotador en la presente campaña, con Ureña y Barberà como principales bazas ofensivas.

Duelo exigente para una SD Ibiza que tratará de acercarse todavía más a unos puestos de play-off que parecían inalcanzables a principio de temporada, pero que se han convertido en una más que posible realidad.