Toni Vingut, a punto de empezar el Dakar 2026: “Las sensaciones no podrían ser mejores”

La cuenta atrás ha terminado para Toni Vingut. El piloto ibicenco ya se encuentra en Arabia Saudí para afrontar el Dakar 2026, una de las pruebas más exigentes del mundo, donde competirá en la categoría SSV junto a Gerard Farrés bajo la estructura del Pedregá Racing Team. Tras meses de preparación física, mecánica y logística, la jornada de este viernes ha servido para cerrar los últimos trámites antes de que empiece la acción. El equipo ha superado sin contratiempos las verificaciones administrativas y técnicas y, además, Vingut ya ha podido rodar en el shakedown, una sesión clave para comprobar que el trabajo del taller se traslada con garantías al terreno.

«Estamos aquí en el Dakar 2026 y las sensaciones no podrían ser mejores. Hasta ahora hemos estado centrados en las verificaciones y todo ha salido perfecto. También hemos completado el shakedown, un tramo que nos sirve para ajustar las suspensiones y, sobre todo, para ir adaptándonos al terreno y al ritmo de carrera, explicó el propio Vingut desde el campamento base.

Un Dakar completo por Arabia y con etapas maratón

La competición arrancará oficialmente este sábado 3 de enero con el prólogo en Yanbu, ciudad que también acogerá la llegada final el 17 de enero. El rally se disputará íntegramente en Arabia Saudí y mantendrá un formato clásico, con 13 etapas, prólogo y una jornada de descanso en Riad (10 de enero). El recorrido combinará largas especiales con zonas técnicas en un terreno dominado por la tierra y la arena, con dunas y tramos rocosos, y apenas asfalto. Aunque esta edición no incluirá el temido Empty Quarter, sí contará con dos etapas maratón, en las que los equipos deberán gestionar la mecánica sin asistencia externa, un punto especialmente delicado en la categoría SSV.

Entre los grandes retos señalados por el entorno de Vingut figuran la gestión de la doble etapa maratón, la exigente tirada del 9 de enero (con un enlace muy largo) y la navegación “ciega” para los SSV en tramos sin huellas de referencia, lo que obligará a máxima precisión.

Alerta en las primeras jornadas por el estado del terreno

El inicio del Dakar llega, además, condicionado por las lluvias recientes en el norte del país, que han modificado el terreno de las primeras etapas. Según el planteamiento trasladado por la organización, el agua ha dejado zonas más rotas y con mayor presencia de piedras, elevando el riesgo de pinchazos y complicando la navegación al borrar referencias visibles. En este escenario, se han anunciado medidas como el aumento de zonas señalizadas como peligrosas y paradas técnicas obligatorias para el cambio de neumáticos en etapas seleccionadas, con el objetivo de proteger la mecánica en los tramos más agresivos.

España llega al Dakar 2026 con una presencia destacada de participantes y nombres de primer nivel en varias categorías. En ese contexto, Toni Vingut se presenta como una de las referencias españolas dentro del Pedregá Racing Team en SSV, donde la gestión mecánica, la lectura del terreno y la navegación suelen ser tan decisivas como la velocidad pura. Con todo preparado, el prólogo de este sábado servirá como primer termómetro competitivo: una etapa corta, pero estratégica, que marcará el orden de salida antes de que el desierto y el cronómetro dicten sentencia a partir del 4 de enero. El Dakar 2026 ya está en marcha para Vingut. El desierto, ahora sí, espera.