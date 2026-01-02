El Club de Judo Sant Jordi prepara el nuevo año con los mejores judokas en Madrid

El Club de Judo Sant Jordi despidió el año de la mejor forma tras haber participado entre el 26 y el 28 de diciembre en la concentración organizada por la Federación Madrileña de Judo, una actividad de alto nivel que reunió a judokas de todo el panorama nacional e internacional. Una expedición del club, compuesta por cuatro deportistas y un entrenador, se desplazó a la capital madrileña el pasado 25 de diciembre para tomar parte en esta tecnificación, celebrada en el Pabellón Francisco Valcárcel, sede de la institución.

En total, cerca de 400 judokas procedentes de todas las comunidades autónomas, junto a equipos internacionales de Portugal y Suecia, participaron en tres intensos días de trabajo. La concentración se estructuró en cinco sesiones de entrenamiento, en las que las judokas ibicencas ofrecieron un rendimiento muy alto, entrenando y compitiendo al máximo nivel, y acumulando una experiencia clave para su progresión deportiva.

Desde el Club de Judo Sant Jordi se valoró de forma muy positiva la actitud y el compromiso de las deportistas, que en unas fechas tan señaladas como las navideñas apostaron por participar en una actividad exigente, demostrando responsabilidad, esfuerzo y ambición.

Asimismo, la agenda del judo ibicenco no se detiene. Este jueves, una nueva expedición de la Delegación de Ibiza de Judo, integrada por nueve deportistas y un entrenador, se ha desplazado a Mallorca para participar en la concentración de Año Nuevo organizada por la Federación Balear de Judo. El stage se desarrollará en el Centro de Tecnificación Deportiva de las Illes Balears hasta el domingo 4 y contará igualmente con cinco sesiones de entrenamiento.

Estas iniciativas refuerzan el compromiso del judo de Ibiza con la formación, el trabajo constante y la mejora continua, consolidando una línea de preparación que apuesta por el alto rendimiento y el crecimiento de sus deportistas.