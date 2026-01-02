El Class Sant Antoni, a cerrar la primera vuelta venciendo y convenciendo

El Class Bàsquet Sant Antoni vuelve este sábado a la competición después del pertinente descanso por las fiestas de Navidad. Los isleños cerrarán la primera vuelta de la Segunda FEB visitando al Sol Gironès Bisbal Bàsquet (18.10 horas / LaLiga+), con el objetivo de empezar el año venciendo y convenciendo. Ese sería el mejor regalo de Reyes Magos para su afición. El equipo entrenado por Josep Maria Berrocal intentará sumar su noveno triunfo del curso en la fase regular del Grupo Este, para seguir mirando de cerca al dúo de cabeza, que ocupan el Proinbeni UPB Gandía y el Amics Castelló, primer y segundo clasificado, respectivamente.

El conjunto ‘portmanyí’, quinto en la tabla, parte como favorito para doblegar a un adversario que es cuarto por la cola y que lleva dos derrotas consecutivas. Con cuatro victorias y ocho duelos perdidos, los catalanes desean complicarle las cosas a un Class que todavía no ha completado un partido ‘perfecto’ este curso.

«Es importante jugar bien y ganar este partido, pero no será fácil porque fuera de casa siempre es complicado. Jugar en el campo de La Bisbal no es sencillo. Lo hemos visto por experiencias de este año y del pasado», explicó Berrocal, que pide a sus jugadores «mucha concentración, estar todos muy juntos, hacer una gran defensa y, evidentemente, saber leer cualquier situación» que se les plantee en el juego ofensivo.

Aprovechar el rendimiento de Stoilov

El preparador catalán manifestó que en la vuelta a los entrenamientos su equipo «ha trabajado bien», aunque «siempre es una incógnita» el regreso tras el parón de Navidad. «Independientemente del rival que tengamos enfrente, nos tenemos que centrar en hacer cada vez mejor las cosas. El equipo está entrenando bien, y los jugadores implicados y con muchas ganas. Pero tenemos que demostrar en la pista, no sólo de palabra, que tenemos la ambición de ganar cada partido, aunque sabemos que es difícil», añadió Berrocal, que dejó claro que se afronta «una cuenta atrás» para la consecución de los objetivos.

Antes de las fiestas navideñas, el Class Sant Antoni doblegó al Oca Global Salou, colista, por 86-72. Mientras, el Sol Gironès cayó frente al Lobe Huesca La Magia por 100-59. El equipo gerundense, que está entrenado por Èric Surís, cimenta su fortaleza como local, donde ha sumado tres de sus cuatro triunfos ligueros. Su gran líder es el ala-pívot Mikhail Mikhailov, que es el máximo reboteador del Grupo Este (con 116 capturas en 12 partidos, a una media de 9,67 por duelo), pero también figura como el quinto mejor anotador (207 puntos en Liga, firmando 17,25 por encuentro). Otro de sus estiletes es el base Bernat Álvarez, noveno máximo asistente de la conferencia (4,33 por partido).

El Class Sant Antoni deberá tirar de la mayor calidad de su plantilla para superar al Sol Gironès. En las filas de los ibicencos destaca el gran momento de juego del pívot internacional búlgaro Emil Stoilov, que en la última jornada de 2025 entró en el quinteto ideal y en la décima fue el MVP de la Segunda FEB.