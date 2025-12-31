Mark Roper y Nuria Tauler se coronan en la Pujada a la Catedral de Ibiza 2025

La fiesta, el deporte y la tradición fueron las protagonistas durante la tarde de este miércoles en la popular Pujada a la Catedral 2025. La tradicional prueba, que celebró su 43ª edición, despidió el año con una carrera de 2.4 kilómetros que comenzó en Es Martell y culminó con la llegada de los corredores a la línea de meta a las puertas de la catedral de Dalt Vila.

Mark Roper, del C.A. Pitiús, se coronó tras alcanzar la primera posición con un crono de 7:17. Su compañero de equipo Mauro García-Vallés con un tiempo de 7:30 y Josep Torres del C.A. Vallenc con una marca de 7:40 acabaron en la segunda y tercera posición, respectivamente. En la categoría femenina, Nuria Tauler se impuso en 9:14 por delante de Gloria Tejado (Sa Raval) con 9:19 y Noelia Pérez (Hybiza Athletes), tercera, con 9:43.

Mark Roper se llevó la Pujada a la Catedral de Ibiza 2025 / J.A. Riera

Aunque las cifras de inscripción superaron los 1300 atletas, poco más de 900 compitieron en la popular ascensión a la catedral, en la que las condiciones meteorológicas acompañaron y se pudo presenciar un alto nivel competitivo en los corredores.

No faltó tiempo para la diversión y los disfraces. Al final de recorrido se pudo ver cómo el mismo 'Batman' o 'Spiderman' cruzaron la meta entre las risas y los gritos de un público que llenó parte de la plaza. Personas de todas las edades completaron el recorrido ataviados de pelucas, disfraces de vaqueros, pastores, papanoeles, animales o superhéroes, dando el toque festivo a la tradicional prueba deportiva, que siempre está marcada en rojo en el calendario de actividades de la isla como un imprescindible para los deportistas locales.