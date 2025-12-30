El Trofeu Fibwi Illes Balears 2025 se despide por todo lo alto

El Trofeu Fibwi Illes Balears 2025 se despidió por todo lo alto durante la mañana de este martes en el Municipal de Sant Antoni con las finales de cada categoría en una mañana llena de emociones intensas, trofeos y en la que terminó acompañando el buen tiempo. El torneo pone así el broche de oro a la fiesta del fútbol base ibicenco, balear y nacional, y culmina una jornada deportiva que ha sido un auténtico éxito.

El campeonato echó el cierre con la final en la categoría de cadete disputada entre la Penya Esportiva Sant Jordi y la UD Pla de Na Tesa en un duelo igualado y emocionante a partes iguales y que terminarían llevándose los catalanes por 0-1 con un gol de Iván Venegas. Tampoco hubo suerte para los equipos ibicencos en la categoría infantil. La Real Sociedad, que ha completado un evento impecable en el que mostró su amplia superioridad en cada ronda, logró imponerse por 2-0 en la finalísima frente al Portmany Atlètic con dos goles de Anje Alkorta. El joven ariete terminó llevándose el pichichi tras anotar un total de ocho goles en el torneo.

Los alevines sub-12 del Atlético Baleares se coronaron en la gran final tras vencer por dos goles a cero ante el CE Constància. Dos tantos de Eric Burgueño sirvieron para llevarse la copa a Mallorca y terminar la edición sin haber recibido ni un solo gol y habiendo anotado un total de 41 dianas. Sin duda, uno de los mayores dominios dentro de la competición. No menos grandioso fue el torneo del FC Barcelona en la categoría de alevín sub-11. Los 'culers' vencieron por dos tantos a cero al Atlético Baleares culminando también un campeonato espectacular en el que no sucumbieron ante ningún rival desde el primer día hasta el último.

El Villarreal ofreció una auténtica exhibición de goles y juego en la final de benjamines sub-10 ante la SD Ibiza, que también mantuvo una brillante actuación a lo largo de toda la competición y representando a la isla por todo los alto. Finalmente, los más pequeños -benjamín sub-9- del Deportivo de La Coruña vencieron por 0-3 al Atlético Baleares con un doblete de Álex Martínez y una diana de Izan Mallón para cerrar un torneo brillante.

El Trofeu Fibwi Illes Balears 2025 despide así el fútbol base ibicenco del año con una competición que ha ido más allá de la competitividad y que ha unido a la élite nacional bajo los valores del compañerismo, la deportividad, la convivencia y el aprendizaje.