La 5K Ibiza–Platja d’en Bossa abrirá el calendario 'runner' de 2026

La 5K Ibiza–Platja d’en Bossa ya está lista para volver a dar el pistoletazo de salida, un año más, a la temporada de carreras populares en Ibiza y Formentera. La prueba se celebrará el próximo domingo 11 de enero, con salida a las 9 horas, y, además, habrá dos salidas diferenciadas para mejorar la fluidez: a las 9 horas partirán los participantes que prevén bajar de 25 minutos, mientras que quienes estimen hacer un tiempo de entre 25 y 35 minutos lo harán a las 9.10 horas.

El interés que ha suscitado esta prueba, un año más, ha conducido a que el aforo se agotara hace más de un mes, aunque la organización mantiene abierta una lista de espera para cubrir posibles bajas de última hora. La cita, que se ha consolidado en pocos años como una tradición para los aficionados pitiusos al running, se ha convertido en el primer gran objetivo del calendario para muchos corredores tras las fiestas navideñas.

Al término de la carrera, el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell d’Eivissa entregarán 60 trofeos repartidos entre las categorías del reglamento. Además, el Centro Comercial La Sirena premiará con vales de compra a los tres primeros clasificados absolutos en categoría masculina y femenina. En la última edición, la formenterense Andrea Romero firmó un nuevo récord femenino con 16:28, mientras que el atleta de Santa Eulària Adrián Guirado logró su tercer triunfo en la competición. El récord masculino continúa en poder del marroquí Youssef Ben Hadi, con un registro de 13:53 establecido en la primera edición de 2021.

El calendario no se detendrá tras esta cita inaugural, ya que el próximo 15 de febrero llegará el turno de la 10K Ibiza–Platja d’en Bossa, que este año se disputará junto al Campeonato de España.