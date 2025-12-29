Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell de Ibiza reconoce a diez deportistas de la isla por sus medallas nacionales e internacionales

Vicent Marí y Salvador Losa reciben a los premiados, entre los que se encuentra el piloto Toni Vingut, que el próximo 3 de enero competirá en el Rally Dakar 2026

Los diez deportistas ibicencos premiados durante 2025 posan en el Consell de Ibiza

Los diez deportistas ibicencos premiados durante 2025 posan en el Consell de Ibiza / Consell Insular de Ibiza

Juan López

Ibiza

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y el conseller de deportes, Salvador Losa, han recibido durante la mañana de este lunes a diez deportistas de la isla que, a lo largo de este año, se han colgado alguna medalla en competiciones de ámbito nacional o internacional.

Entre los deportistas reconocidos, destacan las figuras del piloto Toni Vingut -el próximo 3 de enero comenzará su andadura en el Dakar 2026-, las hermanas karatekas Nara y Maya Miranda Blesa, y el ciclista Jaume Muñoz, entre otros.

Durante el acto, Marí ha querido felicitar a los deportistas por sus éxitos y tuvo unas palabras de reconocimiento para ellos: «Es un orgullo para nuestra isla que deportistas de este nivel lleven el nombre de Ibiza a las más altas competiciones». El presidente también ha dirigido un mensaje especial a los más jóvenes, animándoles a mantener el esfuerzo «sin dejar de lado los estudios».

Asimismo, ha querido poner en valor el trabajo colectivo que hay detrás de cada resultado, agradeciendo a clubes, entrenadores y familias «la constancia y el apoyo» como un «eje fundamental» para que los deportistas puedan alcanzar estos logros.

El resto de deportistas que acudieron a la cita especial fueron: Maria Vicent Olmedo (judo), Yaidel Gil (bádminton), Héctor Pérez del Álamo (raceboard), Anna Pelletey Marí y Candela Botrán Cuenca (piragüismo/kayak) y Laura Ríos Bonet (ciclismo BTT).

