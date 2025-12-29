El Consell de Ibiza reconoce a diez deportistas de la isla por sus medallas nacionales e internacionales

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y el conseller de deportes, Salvador Losa, han recibido durante la mañana de este lunes a diez deportistas de la isla que, a lo largo de este año, se han colgado alguna medalla en competiciones de ámbito nacional o internacional.

Entre los deportistas reconocidos, destacan las figuras del piloto Toni Vingut -el próximo 3 de enero comenzará su andadura en el Dakar 2026-, las hermanas karatekas Nara y Maya Miranda Blesa, y el ciclista Jaume Muñoz, entre otros.

Durante el acto, Marí ha querido felicitar a los deportistas por sus éxitos y tuvo unas palabras de reconocimiento para ellos: «Es un orgullo para nuestra isla que deportistas de este nivel lleven el nombre de Ibiza a las más altas competiciones». El presidente también ha dirigido un mensaje especial a los más jóvenes, animándoles a mantener el esfuerzo «sin dejar de lado los estudios».

Asimismo, ha querido poner en valor el trabajo colectivo que hay detrás de cada resultado, agradeciendo a clubes, entrenadores y familias «la constancia y el apoyo» como un «eje fundamental» para que los deportistas puedan alcanzar estos logros.

El resto de deportistas que acudieron a la cita especial fueron: Maria Vicent Olmedo (judo), Yaidel Gil (bádminton), Héctor Pérez del Álamo (raceboard), Anna Pelletey Marí y Candela Botrán Cuenca (piragüismo/kayak) y Laura Ríos Bonet (ciclismo BTT).