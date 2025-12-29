Ya se conocen los finalistas del Trofeu Fibwi Illes Balears 2025

El Trofeu Fibwi Illes Balears de Fútbol Base 2025 ha vuelto a dejar este lunes una jornada repleta de competitividad, emoción y grandes goles durante todo el día en los diferentes campos municipales de la isla. La segunda cita futbolística, que dio continuidad a la jornada inicial de este domingo y que culminará este martes, ha acogido las rondas eliminatorias de equipos de la talla del FC Barcelona, la Real Sociedad o el Deportivo de La Coruña.

Algunos encuentros tuvieron que aplazarse por más de dos horas tras las abundantes lluvias que ha sufrido la isla durante toda la mañana de este lunes, especialmente en el municipio de Sant Antoni, donde el agua inundó algunos tramos del césped durante varios minutos. Sin embargo, la jornada pudo celebrarse sin mayores complicaciones meteorológicas.

En la categoría de benjamín sub-9, ya se conoce a los finalistas que se verán las caras este martes a las 9 horas, después de que Deportivo de La Coruña y SD Portmany se impusieran en sus respectivos encuentros de semifinales. El Camp Municipal de Sant Antoni acogerá una final que promete emociones fuertes y que enfrentará al conjunto rojillo con uno de los clubes con mayor historia en España.

Los benjamines sub-10 han protagonizado una jornada de eliminatorias repleta de goles y con amplia presencia de los equipos pitiusos. El Villarreal consiguió acceder a la finalísima tras vencer al CD Bahía San Agustín en cuartos de final y la UD Ibiza en semifinales. La SD Ibiza, por su parte, se enfrentará al conjunto castellonense después de doblegar a Peña Deportiva y SD Portmany, en uno de los partidos más disputados del torneo. En la final de la consolación, la UD Ibiza se consagró como el tercer mejor equipo al imponerse por la mínima a los 'portmanyins'.

La Penya Esportiva Sant Jordi, a la final cadete

No menos disputados estuvieron los cruces en la categoría de alevín sub-11, en la que FC Barcelona y Atlético Baleares se verán las caras en la gran final de este martes. Los 'culés' se llevaron los cuartos de final ante la SD Portmany y las semifinales ante una Penya Independent que terminó con el tercer puesto del campeonato. Otro duelo de alturas se celebrará en la gran final de los alevines sub-12, después de que los mallorquines Atlético Baleares y FC Constància vencieran a la SD Portmany Atlético y SD Ibiza, respectivamente. Pese a la derrota en semifinales, Sa Deportiva se proclamó vencedora en la final de consolación ante los sanantonienses.

Una de las jornadas más intensas se vivió en la categoría infantil, donde se disputaron hasta nueve partidos desde la ronda de cuartos hasta la final de consolación. Y es que la Real Sociedad se verá las caras contra una SD Portmany Atlético que tuvo que entregar sangre, sudor y lágrimas para doblegar al CD Génova en los cuartos de final y, sobre todo, en las seminales, tras una fatídica tanda de penaltis ante la SD Ibiza que terminaron llevándose los sanantonienses. El conjunto vasco, por su parte, será un rival muy duro y que ha demostrado de lo que es capaz tras acceder a la final con sendas goleadas a CD Puig den Valls y CD Ibiza.

Finalmente, los cadetes de la Penya Esportiva Sant Jordi y la UD Pla de Na Tesa compraron su billete para la finalísima de este martes a las 12 horas en el Municipal de Sant Antoni que cerrará este inolvidable torneo para el fútbol ibicenco y nacional. Los pitiusos consiguieron llevarse el envite frente a la SD Portmany Atlético, mientras que el conjunto marrachinero ganó 4-5 en la tanda de penaltis ante la SD Portmany para obtener su plaza directa a la final.

Este martes se pondrá el broche de oro a una competición que cada vez está atrayendo a más personas y equipos de todo el país, y que promete emociones fuertes en la que será la jornada de las grandes finales de todas las categorías del fútbol base.