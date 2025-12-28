Estreno de muchos quilates en el Trofeu Fibwi Illes Balears

El Trofeu Fibwi Illes Balears vivió este domingo su primera jornada de competición oficial con la disputa de los partidos correspondientes a la fase de grupos en las seis categorías. Los encuentros, celebrados en las diferentes sedes del torneo, dejaron una jornada intensa, con gran ambiente en las gradas, ritmo competitivo alto y la participación destacada de clubes de referencia del fútbol nacional junto a equipos locales y autonómicos.

La organización ha conseguido que cada partido tenga un aire de profesionalidad que los jugadores viven con tremenda ilusión: cobertura mediática, cámaras, entrevistas, seguimientos en redes sociales... todo acompañado por el ambiente único que caracteriza este torneo, que además este año ha crecido en formato, nivel y participación

Con el calendario avanzando según lo previsto, este lunes el torneo dará un paso decisivo con el arranque de las eliminatorias en todas sus categorías, donde los equipos ya se jugarán su continuidad en la lucha por los títulos. El día estará marcado por un elevado volumen de partidos y cruces directos que comenzarán a definir a los aspirantes finales.

En benjamín sub-9, los dos cruces tendrán lugar a las 16 horas, en los que se medirán Atlético Baleares contra PE Sant Jordi y Deportivo de la Coruña frente a UE Sant Josep. Ambos ganadores se medirán en la final de esta categoría el martes a las 9 horas, mientras que la lucha por el tercer y cuarto puesto se disputará el mismo lunes a las 18.30.

En benjamín sub-10, las eliminatorias comenzarán a las 12.20 horas con los enfrentamientos entre Villarreal y CD Bahía San Agustín y el derbi ibicenco entre la Peña Deportiva y la UD Ibiza. A las 13.10 comenzarán los otros dos partidos, que medirán a SD Portmany frente a CD Puig d’en Valls y a SD Ibiza contra SD Portmany Atlético.

En alevín sub-11, la Peña Deportiva luchará a las 15.10 por un puesto en las semifinales contra el favorito, el FC Barcelona, cuyo ganador se citará el martes con el vencedor del duelo entre la Penya Independent y la UD Ibiza, con horario previsto a las 16 horas.

A las 16.50, la PE Sant Jordi se enfrentará a la SD Portmany Atlético, y el vencedor de este enfrentamiento luchará por un puesto en la final contra el ganador de la otra eliminatoria, en la que se enfrentarán Atlético Baleares y SD Portmany.

En alevín sub-12, las semifinales comenzarán a las 16.50 horas con el derbi balear entre el Atlético Baleares y la SD Portmany Atlético, que luchará por el campeonato contra el vencedor de la otra semifinal, a la que se clasificaron la SD Ibiza y el CE Constància y que se disputará a las 17.40 horas.

Las emociones prometen ser fuertes en la categoría infantil. A las 11 horas, la Real Sociedad, primera de su grupo, lidiará con el CD Puig d’en Valls. Tras ellos, la SD Portmany y el CD Génova luchará por conseguir el billete a las semifinales ante txuri-urdines o ibicencos. En la tercera eliminatoria, la SD Ibiza se enfrentará al AD Son Sardina, y el ganador se medirá al triunfador del encuentro entre la SD Ibiza y la SD Portmany, que se disputará a las 14 horas.

Por último, en la categoría cadete, la PE Sant Jordi luchará a las 17 horas por un puesto en la final en el derbi ibicenco ante la UE Sant Josep. La otra semifinal se disputará a las 18 horas y enfrentará a la UD Pla de Na Tesa y a la SD Portmany Atlético.