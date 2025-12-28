Fin de ciclo y mirada al futuro: el Club Ciclista Sant Antoni renueva a su junta directiva

El Club Ciclista Sant Antoni tiene previsto renovar por completo a su junta directiva durante el comienzo de 2026. Los responsables entienden que, después de asumir las riendas de la entidad en 2002, ha llegado el momento del cambio. "Éramos un grupo de amigos con dos pasiones en común: el deporte y nuestro pueblo. Muchos habíamos sido, además, corredores del club. Las ideas de mi hermano Bartolo fueron clave para explicar el gran crecimiento que tuvimos en pocos años", explica Juanjo Planells, ya presidente en funciones del Club Ciclista Sant Antoni. Los planes de la todavía junta directiva pasan por abrir un proceso de renovación en el que puedan expresarse las ideas y proyectos de los socios que quieran dar un paso al frente.

Más allá de nombres concretos, Planells recalca el papel decisivo de todas las personas que han formado parte de la junta directiva en estos años. "Nada de lo conseguido hubiera sido posible sin el trabajo constante, la implicación personal y la generosidad de cada miembro de la directiva. Ha sido un equipo humano ejemplar, que ha sabido remar unido, asumir responsabilidades difíciles, tomar decisiones importantes y, sobre todo, mantener vivo el espíritu del club. Cada uno ha aportado algo imprescindible para que el Club Ciclista Sant Antoni sea hoy lo que es", destaca.

"Dentro de esta gran familia hay varias personas con mucho arraigo y vinculación a nuestro maillot naranja. Estoy seguro de que el club quedará en buenas manos", añade Planells, que subraya: "Entregamos, por otro lado, unas cuentas saneadas. La buena gestión de los recursos económicos era una de nuestras prioridades cuando entramos en la directiva. Han sido dos décadas de dedicación, esfuerzo, muchas horas restadas a familia y amigos, muchísimas alegrías y, también, algún momento muy triste, como el fallecimiento de mi hermano. Nos marcamos como reto el fomento del ciclismo base, la promoción del aspecto social del club, per fer poble, y la organización de carreras. Creo que hemos cumplido; ha sido un viaje apasionante y estoy, personalmente, muy agradecido a todas las personas que me han acompañado".

Un profesional del club

Uno de los hitos del Club Ciclista Sant Antoni, como recuerda Planells, fue conseguir que uno de los corredores formados en sus categorías inferiores –José Márquez– se convirtiera en profesional y llegara al pelotón UCI. "Desde el principio quisimos que ir en bicicleta volviera a ser algo habitual en nuestro municipio y en toda la isla. Por eso, creamos eventos como la Marxa des Porquet o reactivamos la Cursa de s’Indiot, que estaba desaparecida".

"Ese efecto", añade, "creo que se nota en la alta participación local que seguimos teniendo en la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano y en la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo. Estos dos buques insignia del deporte y del turismo ibicenco no existirían si no hubieran sido impulsados desde el Club Ciclista Sant Antoni gracias a la visión de mi hermano Bartolo". Pese a la prematura desaparición de su fundador y a la pandemia del covid –dos duros golpes–, ambas carreras –fundadas justo en el momento en que la directiva del club asumía el mando– no han dejado de crecer.

Foto de familia con los asistentes / Jon Izeta

A punto de celebrar sus bodas de plata, ambas pruebas han conseguido promocionar el ciclismo femenino y adaptado, mientras miles de corredores se han enamorado de los caminos y carreteras de Ibiza. Entre ellos, el creador de la mountain bike –Gary Fisher–; campeones del Tour de Francia –Perico Delgado, Miguel Indurain, Joane Somarriba, Óscar Pereiro, Alberto Contador y Carlos Sastre–; campeones y medallistas mundiales –Óscar Freire, Alejandro Valverde, Purito Rodríguez, Miquel Mas–; medallistas olímpicos –José Antonio Hermida, Carlos Coloma, Ricardo Ten…– y numerosos rostros mediáticos.

Ahora comienza una nueva etapa. El Club Ciclista Sant Antoni abre este proceso con "ilusión, responsabilidad y confianza en el futuro". El relevo no significa un "punto final, sino la continuidad de un proyecto que ha marcado la historia deportiva de Sant Antoni y de toda Ibiza. "Es el momento de que nuevas ideas, nuevas energías y nuevas miradas tomen el testigo para seguir haciendo grande este club, mantener viva su esencia y continuar escribiendo, juntos, las próximas páginas de una historia que todavía tiene mucho camino por recorrer".