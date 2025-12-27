Ibiza, capital del fútbol base

Ibiza vuelve a vestirse de fútbol en pleno corazón de las fiestas navideñas para acoger la tercera edición del Trofeu Fibwi Illes Balears, un evento que ya no es simplemente un torneo, sino una cita señalada en rojo en el calendario del fútbol base nacional. Este año, el campeonato da un salto definitivo hacia la élite: estrena formato, crece en estructura y multiplica su ambición, reafirmando a la isla como un punto de referencia para el desarrollo de jóvenes talentos.

La principal novedad es el aumento de categorías, que permitirá que más jugadores disfruten de una experiencia competitiva de primer nivel. Participarán equipos en benjamín Sub-9 (2017), benjamín Sub-10 (2016), alevín Sub-11 (2015), alevín Sub-12 (2014), infantil (2012 y 2013) y cadete (2010 y 2011).

El Trofeu Fibwi no solo pretende coronar campeones; su esencia va más allá del resultado. Es un evento que mezcla deporte, convivencia, compañerismo, ocio y aprendizaje, donde los jóvenes futbolistas viven durante tres días como auténticos profesionales.

Cobertura televisiva, cámaras, entrevistas, presencia de medios locales y nacionales, resúmenes de partidos, imágenes de calidad… Todo ello contribuye a crear una atmósfera muy especial en la que los niños sienten que forman parte de algo grande. Muchos de ellos jugarán el torneo más importante de su vida hasta el momento, y eso se refleja en la ilusión con la que pisan el césped. La presentación oficial tuvo lugar ayer en Sant Antoni y contó con la presencia del conocido youtuber Marc Chabe, que añadió un toque mediático y cercano, conectando con los más pequeños y mostrando la dimensión del evento.

Esta edición bate todos los registros y confirma el crecimiento del torneo: 46 equipos formarán parte del cuadro competitivo, superando ampliamente las cifras de años anteriores. Además, lo harán con un cartel de auténtico lujo. Equipos de la talla de Villarreal, FC Barcelona, Real Sociedad o Deportivo de la Coruña compartirán protagonismo con una sólida representación balear y pitiusa.

Entre los participantes destacan también clubes como Atlético Baleares, PE Sant Jordi, SD Portmany, UE Sant Josep, CD Génova, CD Puig d’en Valls, Peña Deportiva, SD Ibiza, CD Bahía San Agustín, UD Ibiza, CF Sant Rafel, Cultural Balansat, Penya Independent, CE Constància o AD Son Sardina, entre otros. Un elenco deportivo que garantiza nivel, competitividad y un alto ritmo de juego durante todo el torneo.

El trofeo se disputará durante tres intensos días de competición, desde hoy hasta el 30 de diciembre, día en el que se disputarán, en horario matutino, las grandes finales.: Todos los encuentros tendrán una duración de dos partes de 18 minutos, y cada equipo disputará un mínimo de cinco partidos, asegurando participación activa y protagonismo deportivo.

Primero, se desarrollará una fase de liguilla a partido único. Posteriormente, las mejores escuadras accederán a una fase final formada por semifinales, partido por el tercer y cuarto puesto y la gran final de cada categoría. Un formato dinámico, atractivo y muy competitivo.

El torneo se repartirá entre cuatro escenarios futbolísticos: los campos de la SD Portmany, CF Sant Rafel, UE Sant Josep y CD Bahía San Agustín Cuatro campos preparados para acoger fútbol, emoción y afición, con instalaciones adaptadas para albergar un evento de esta magnitud.

Tres días de fútbol intenso, de experiencias inolvidables y de ilusiones que comienzan a construirse desde pequeños. Ibiza vuelve a demostrar que no solo es un destino único, sino también una isla con alma futbolera. Que ruede el balón. Que empiece el espectáculo.