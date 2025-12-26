SD Ibiza: El proyecto respira, el equipo responde y la afición sueña

La SD Ibiza despide el año con una sensación que parecía ciencia ficción hace apenas dos meses: tranquilidad. El equipo rojillo ha pasado de vivir instalado en la angustia, con ruido de fondo creciendo tras un decepcionante inicio de campaña, a cerrar el 2025 con ilusión, confianza y la certeza de que el proyecto ha recuperado el pulso, alma y recorrido. No ha sido un golpe de suerte. Tampoco una racha aislada. Es el resultado de decisiones valientes; de trabajo silencioso y del sello de un entrenador, Raúl Casañ, que se ha convertido en el arquitecto de este renacer.

Imagen de Sergi Frau, nuevo jugador de la SD Ibiza. | RCD MALLORCA

En los dos últimos meses, la SD Ibiza ha firmado cinco victorias (Alcoyano, Reus, Girona, Torrent y Barbastro), dos empates (Poblense y Atlètic Lleida) y tan solo una derrota (Sant Andreu). Un balance sobresaliente que le permite cerrar el año octavo, con 22 puntos tras las primeras 16 jornadas. Cuatro por encima del play-out de permanencia y únicamente tres por debajo del play-off de ascenso. Dicho así suena natural. Pero para entender la dimensión real de este crecimiento hay que mirar atrás.

El punto de ruptura

El equipo tocó fondo en octubre. Siete partidos consecutivos sin ganar, cinco derrotas, dos empates, malas sensaciones, errores repetidos y, lo peor de todo, la sensación de que cualquier rival podía meterle mano. La clasificación era una losa: último, con cinco puntos en ocho jornadas. La presión apretaba, el contexto invitaba al pánico y los fantasmas sobrevolaban el club. Era el momento en el que muchos habrían pulsado el botón del pánico. Pero la SD Ibiza eligió otro camino: calma, convicción y proyecto.

La entidad no se dejó arrastrar por la urgencia. No hubo nervios, no hubo discursos de humo. Hubo respaldo. Confianza en el staff. Confianza en Casañ. Y ahí empezó a cambiar la historia.

Llegó el trabajo. Llegaron los matices. Se recuperó, sobre todo, la identidad. La SD Ibiza dejó de ser un equipo vulnerable y pasó a ser ese combativo rival que se agarra a los partidos, que sabe sufrir, que se organiza, que elige bien cuándo acelerar y cuándo cerrar la puerta. El equipo ya no juega contra el reloj ni contra sus miedos. Juega al fútbol. Y compite. Mucho.

Casañ ha conseguido recuperar la sonrisa de un vestuario golpeado, devolverle autoestima y convertirlo en un bloque sólido, fiable y reconocible. No hay gritos. No hay estridencias. Hay convicción. Y el resultado está ahí.

Sant Rafel, un fortín

Otro punto clave ha sido el escenario. El equipo comenzó el curso jugando en el Sánchez y Vivancos, con la mirada puesta en su futuro hogar: Es Putxet, el estadio que estará listo a principios de 2026, pero que no podrá estrenarse oficialmente hasta la próxima temporada. Entrenar en un sitio y competir en otro era un lastre. No había continuidad. No había sensación de pertenencia al campo.

Por eso la dirección deportiva y el cuerpo técnico tomaron una decisión valiente y acertada: trasladar la rutina a Sant Rafel. Entrenar allí, vivir allí la semana, sentir el césped, la medida, el bote del balón, la exigencia de un campo pequeño que exige máxima intensidad. Y la respuesta ha sido contundente: cuatro victorias consecutivas en casa y sin encajar un solo gol. Sant Rafel ya no es un campo. Es un argumento deportivo. Es identidad. Es un fortín.

Sondeando el mercado

Pero el club no quiere quedarse aquí. Confirmar este paso adelante exige fondo de armario, alternativas y soluciones desde el banquillo. La dirección deportiva lleva semanas trabajando de la mano de Casañ para darle herramientas y elevar aún más el nivel del equipo. El primer movimiento ya es oficial: Sergi Frau, delantero de 19 años procedente del Manacor, aterriza en Ibiza para sumar gol, velocidad, verticalidad y profundidad.

Llega con cinco tantos en el líder del Grupo 11 de Tercera RFEF y con escuela de élite tras su formación en el RCD Mallorca. Un futbolista dinámico, con hambre y con proyección. Pero no será el único. El plan es claro: reforzar, completar línea por línea, equilibrar la plantilla y permitir que el equipo no dependa únicamente del once titular.

Queda mucho camino. Vendrán momentos complicados. Pero hoy, la SD Ibiza se ha ganado algo más valioso que cualquier resultado: credibilidad. Y eso lleva firma. La de un grupo. La de una idea. Y la de un entrenador que ha cambiado el rumbo sin pedir foco, pero mereciendo todos los titulares.