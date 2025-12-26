El 'Dia de l’Handbol' reúne a 90 jóvenes de todos los clubes de Ibiza en una jornada histórica

Las pistas polideportivas de Es Puig d’en Valls acogieron el pasado 23 de diciembre, entre las 9:30 y las 19:30 horas, la primera edición del Dia de l’Handbol, una jornada deportiva organizada por la Asociación Paulina Buforn que congregó a 90 jugadores y jugadoras de las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete, procedentes de todos los clubes de la isla.

El evento se desarrolló a lo largo de todo el día con tres sesiones de tecnificación, una comida conjunta y una parte final dedicada a partidos y actividades lúdicas. Entre las propuestas más valoradas destacó la actividad de balonmano hierba en el campo de fútbol, junto a un circuito de juegos competitivos por equipos, que aportó un formato innovador y muy atractivo para los participantes.

La jornada contó con un equipo técnico de diez personas, junto con las que forman la asociación estuvieron: Santiago Maillo, Marc Torres, Toni Sánchez, Adrián Núñez y Lara Natera, además del apoyo logístico y organizativo de responsables de clubes y de la Federación Balear de Balonmano, cuyo vicepresidente, Miguel López, tuvo una implicación destacada. El apoyo personal de Juanma y Juan, padre y tío de dos de las impulsoras del proyecto, también fue clave para el correcto desarrollo del evento.

La comida conjunta, elaborada por Forn Can Bufí e incorporando fruta de la Finca de Can Marines, fue uno de los momentos más celebrados del día, reforzando el carácter de convivencia y encuentro que definió la jornada. Desde la organización, la valoración es muy positiva, describiendo el Dia de l’Handbol como “un punto de encuentro y una de las experiencias más bonitas que nos ha permitido vivir el balonmano”. El ambiente fue ilusionante, motivador y emotivo, con una participación activa y sonriente durante toda la jornada.

El equipo impulsor —formado por Paulina Pérez Buforn, Aitana Santomé Santos, María Pérez Buforn y Jorge Broto Lacambra— celebra el éxito de esta primera edición, concebida como un formato único, atractivo y especialmente pensado para unas fechas festivas, con la voluntad de consolidarse en el futuro como una cita anual para el balonmano base de Baleares.