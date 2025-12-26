Balonmano
El 'Dia de l’Handbol' reúne a 90 jóvenes de todos los clubes de Ibiza en una jornada histórica
El evento, que contó con tres sesiones de tecnificación, tuvo lugar en Puig d'en Valls
Las pistas polideportivas de Es Puig d’en Valls acogieron el pasado 23 de diciembre, entre las 9:30 y las 19:30 horas, la primera edición del Dia de l’Handbol, una jornada deportiva organizada por la Asociación Paulina Buforn que congregó a 90 jugadores y jugadoras de las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete, procedentes de todos los clubes de la isla.
El evento se desarrolló a lo largo de todo el día con tres sesiones de tecnificación, una comida conjunta y una parte final dedicada a partidos y actividades lúdicas. Entre las propuestas más valoradas destacó la actividad de balonmano hierba en el campo de fútbol, junto a un circuito de juegos competitivos por equipos, que aportó un formato innovador y muy atractivo para los participantes.
La jornada contó con un equipo técnico de diez personas, junto con las que forman la asociación estuvieron: Santiago Maillo, Marc Torres, Toni Sánchez, Adrián Núñez y Lara Natera, además del apoyo logístico y organizativo de responsables de clubes y de la Federación Balear de Balonmano, cuyo vicepresidente, Miguel López, tuvo una implicación destacada. El apoyo personal de Juanma y Juan, padre y tío de dos de las impulsoras del proyecto, también fue clave para el correcto desarrollo del evento.
La comida conjunta, elaborada por Forn Can Bufí e incorporando fruta de la Finca de Can Marines, fue uno de los momentos más celebrados del día, reforzando el carácter de convivencia y encuentro que definió la jornada. Desde la organización, la valoración es muy positiva, describiendo el Dia de l’Handbol como “un punto de encuentro y una de las experiencias más bonitas que nos ha permitido vivir el balonmano”. El ambiente fue ilusionante, motivador y emotivo, con una participación activa y sonriente durante toda la jornada.
El equipo impulsor —formado por Paulina Pérez Buforn, Aitana Santomé Santos, María Pérez Buforn y Jorge Broto Lacambra— celebra el éxito de esta primera edición, concebida como un formato único, atractivo y especialmente pensado para unas fechas festivas, con la voluntad de consolidarse en el futuro como una cita anual para el balonmano base de Baleares.
