El Motoclub de Formentera I Eivissa cierra la temporada con 19 títulos baleares

El pasado domingo, el Motoclub de Formentera i Eivissa y la Escuela de Motociclismo de Ibiza organizaron la prueba más importante del calendario autonómico: la única cita puntuable del Campeonato de Baleares de Enduro 2025. El evento, disputado en los terrenos anexos a la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, reunió a 44 pilotos en una jornada tan dura como espectacular, marcada por el barro tras las lluvias de días anteriores.

El trazado, plagado de obstáculos como troncos, ruedas y saltos, ofreció un «auténtico reto para todas las categorías, tanto para los más jóvenes como para los veteranos». Se disputaron entrenamientos libres y tres mangas por categoría, decisivas para proclamar a los campeones autonómicos de la temporada.

La prueba contó con un nivel altísimo, destacando la presencia de pilotos habituales del Nacional, entre ellos Adrià Costa, doble campeón de España, lo que garantizó «emoción, competitividad y mucho espectáculo».

Los pequeños de 50, 65 y 85cc firmaron mangas magníficas pese a la dificultad del circuito. La Escuela de Motociclismo de Ibiza volvió a demostrar su excelente trabajo de cantera, copando la mayoría de podios. En 50cc, Vicent Bonet se proclamó campeón con autoridad, acompañado por Aleix Domínguez en el segundo escalón. En 65cc, Hugo Blascos dominó sin concesiones ganando las tres mangas, con David Aguirre segundo y Toni Llano tercero. En 85cc, espectáculo puro con victoria para Joan Ramón Tur, seguido de Llorenç Torres y Nicolas Escandell.

En categoría Enduro A (Junior), dominio total del Motoclub de Formentera i Eivissa, con victoria de Luís Fernando Alba, acompañado por Miguel Ângelo Silva y Carlos Juarez Jennsel. La categoría reina, Enduro B, cumplió expectativas: Adrià Costa demostró oficio, remontando desde atrás tras una caída inicial para terminar imponiéndose con autoridad. Le acompañaron en el podio Jordi Costa y Andrés Martín. En Enduro C (+35) el podio fue para Juan Antonio Torres, Borja Laosa y Alejandro Escandell. En Enduro D (+45), triunfo para José Antonio Cárdenas, seguido de Jorge Jiménez y Leonardo Constantino.

El Motoclub de Formentera i Eivissa vuelve a dominar el Enduro balear sumando seis oros, siete platas y seis bronces, confirmando su «hegemonía y el excelente trabajo de formación realizado». La organización agradeció la «colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni, la Cooperativa Agrícola y la familia Mestret». Con esta prueba se despide la temporada 2025 y arranca la ilusión por un 2026 en el que los pilotos de la isla volverán «a dar mucha guerra».