Davy Coffie, jugador del Sa Real Ibiza: «Me encantaría poder jugar en las mejores ligas europeas o en la Euroliga»

¿Cómo está siendo su adaptación a la isla y al club?

Estoy bastante contento porque es la primera vez que vivo en una isla. Tenemos muy buenas condiciones, el tiempo es muy bueno y me siento muy cómodo, me gusta mucho mi vida aquí. En cuanto a lo profesional, hemos tenido momentos un poco malos, pero estamos bien en la clasificación y vamos dando pasos poco a poco para acercarnos al objetivo, que es la permanencia. A nivel personal, estoy contento, he crecido mucho desde mi llegada y mis números están mejorando.

¿Qué le hizo fichar por el Bàsquet Sa Real?

La temporada pasada jugué dos veces contra el Sa Real y lo hice bastante bien. Yo estaba en el Espanyol, pero quería jugar más minutos y tener un rol más importante, por eso hablé con mi agente para ver si existía la posibilidad de venir a Ibiza, ya que el Sa Real necesitaba un jugador con un perfil como el mío. Desde mi llegada, el equipo me está ayudando a crecer y yo estoy intentando hacer todo lo posible para ayudar al club.

Usted promedia 11,7 puntos, 4,1 rebotes y 1,6 asistencias para un 12,4 de valoración. ¿Buenos números para ser un recién llegado, no?

Creo que son buenos datos a pesar de que he jugado dos partidos con molestias. Estoy bastante contento, estoy encontrando buenos tiros y tengo buenos porcentajes, pero lo principal es sumar para ayudar al equipo. Ángel Pascual, el entrenador, me está dando espacio, libertad y me deja exprimir mi juego, por lo que le estoy muy agradecido. Ha visto que cuando estoy bien y con confianza puedo hacer cosas buenas y me da confianza aunque empiece mal en los partidos, porque sabe que de repente puedo espabilar y jugar mi mejor baloncesto.

¿Qué le pide Pascual sobre la pista?

Tengo muy buena relación con él, es un gran entrenador y muy buena persona. Me pide que ponga energía, que corra y que juegue uno contra uno para acabar la jugada yo o para arrastrar a los defensores hacia mí y poder encontrar al compañero desmarcado. Sobre todo, quiere que ponga energía y sume puntos, ya que sabe que en el uno contra uno puedo ser uno de los jugadores más peligrosos del equipo. En defensa, quiere que haga ayudas y sea solidario, que coja rebotes, algo que no hacía a principio de temporada y en lo que estoy trabajando para mejorar. Es un gran profesional y le afecta mucho cuando perdemos, porque también es muy competitivo.

¿Cuáles son sus virtudes y sus aspectos a mejorar?

Una de mis virtudes es mi polivalencia. Yo soy alero y ahora estoy empezando a actuar más como escolta por nuestro sistema de ataque. Otra, mi físico, porque soy un jugador muy atlético que tiene facilidad para correr con y sin balón, tengo buena capacidad de salto y sé leer e interpretar bien el juego en cada momento y en cada situación. Estoy mejorando en defensa, cuando me atacan en uno contra uno y hacer ayudas a mis compañeros en las situaciones defensivas.

¿Qué se siente al compartir vestuario con un jugador como Nacho Martín, con tantos años en ACB?

Nacho es una grandísima persona. Se ríe mucho, transmite buen ambiente en el vestuario, pone música y está pendiente de todos nosotros para que estemos bien. Además, es un chico que entrena mucho y es muy profesional. Entrena siempre aunque tenga dolores, siempre que voy al gimnasio está allí... Y luego, en la pista, es un jugador diferencial, el mejor del equipo y de toda la categoría con mucha diferencia, al que también le gusta mucho ganar. A mí me ayuda mucho personalmente, me da consejos en los entrenamientos y los partidos, los lunes antes de entrenar me hace sesiones individuales para que pueda mejorar y le estoy muy agradecido por todo lo que hace por mí.

¿Por qué abandonó Francia para venir a España?

Me formé en la cantera del Toulouse Basket Club antes de fichar por el Aix-Maurienne y de disputar la u21 Espoirs, la liga que acoge a los mejores talentos de Francia. Vine a España porque las reglas de fichajes en Francia son diferentes, allí es muy difícil encontrar un equipo profesional cuando sales de la cantera de otro club porque los equipos solo pueden fichar tres o cuatro jugadores de otro club. Tenía muchos amigos jugando en España, yo vivía en Toulouse, que está a tres horas y media de Barcelona, la mitad de distancia que París, por lo que me decidí a probar suerte aquí.

¿En qué jugadores se fija y cuáles son sus referentes?

Esa es una pregunta muy interesante [risas]. Me fijo mucho en Anthony Edwards, aunque él hace muchos mates y yo no [risas]. Me gusta mucho por la energía que pone tanto en defensa como en ataque, habla mucho y anota muchos puntos, tanto por su talento como por su esfuerzo. Corre mucho, tira a pies parados, es muy vertical y hace muchos coast to coast [jugada en la que un jugador coge el balón en su canasta y recorre todo el campo driblando jugadores hasta anotar sin pasar el balón]. Aunque mi jugador favorito es Kevin Durant.

¿Qué le gustaría conseguir a lo largo de su carrera?

Me encantaría poder jugar en las mejores ligas europeas o la Euroliga. No hablo del presente, sino del futuro. Estoy trabajando duro y haciendo las cosas bien porque jugar en España no es fácil, cambia la manera de jugar y el idioma respecto a mi país, algo muy importante para comunicarte con tus compañeros. Aquí hay muchos sistemas, muchas jugadas y el juego es muy inteligente. Estoy sumando y noto que mejoro cada día y cada mes que pasa y solo quiero progresar para intentar competir al máximo nivel en España o en otros mercados europeos.