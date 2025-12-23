Nicolás Lapentti, estrella invitada en las primeras Jornadas de Tenis Concept Hotel Group de Ibiza

Ibiza se convirtió en el epicentro del tenis balear el pasado fin de semana con la participación en las primeras Jornadas de Tenis Concept Hotel Group de Nicolás Alexander Lapentti Gómez (Guayaquil, 13 de agosto de 1976), uno de los grandes referentes del tenis internacional de su generación. El ecuatoriano cuenta en su palmarés con cinco títulos ATP, una semifinal en el Open de Australia y el récord histórico de victorias en partidos a cinco sets en la Copa Davis, aportando prestigio y nivel internacional a un torneo que reunió a algunas de las mejores raquetas de la isla.

La competición estuvo organizada por Xavi Flaquer y Joan Lladó y contó con una amplia participación de jugadores locales. Entre ellos destacó el veterano tenista ibicenco Joan Marge, que formó pareja con Lapentti en la modalidad de dobles, alcanzando las semifinales del torneo. El evento contó con el apoyo de diversas empresas ibicencas, entre ellas Grupo Policlínica, Restaurante Bon Lloc, Vintage de Sebastián Gamboa, Ópticas Dr. Marí, La Morocha Bakery, Agroturismo Can Arabí, Vila Vins, Be Drinks, Spar, CBbc Ebusus Restaurant y Gyrotonic Eivissa.

Imagen de Lapentti / Jornadas de Tenis Concept Hotel Group

En el apartado deportivo, Pere Tarrés se proclamó campeón en la modalidad individual tras vencer a Jesús Ramírez por 7/5. En dobles, el título fue para la pareja formada por Quico Flaquer y Pedro Cardona, que se impuso a Pere Tarrés y Henrik por 8/6. Las primeras Jornadas de Tenis Concept Hotel Group se cerraron con un balance positivo tanto en lo deportivo como en lo organizativo, consolidándose como una nueva cita destacada dentro del calendario tenístico ibicenco.