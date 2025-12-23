Las inscripciones para la Pujada a la Catedral finalizarán el 29 de diciembre

El Ayuntamiento de Ibiza, con la dirección técnica del Club Atletismo Pitiús, organiza el miércoles, 31 de diciembre de 2025, la XLIII Carrera Popular Pujada a la Catedral, que este año también celebra el VI Gran Premio Eduardo Fioravanti, en homenaje a quien fue un destacado promotor de los valores deportivos y humanos y una figura clave en prueba. Las inscripciones son gratuitas y deben formalizarse obligatoriamente a través de la plataforma Elitechip. El plazo finaliza el lunes, 29 de diciembre. Las personas inscritas que no dispongan de seguro federativo o escolar estarán cubiertas por un seguro de un día.

La carrera, de carácter popular, está abierta a todas las personas, federadas o no, sin distinción de sexo ni nacionalidad. El recorrido tendrá una distancia de 2.400 metros, con salida a la calle de Los Andenes, en el monumento de los Corsaris, y llegada a la plaza de la Catedral, después de recorrer varias calles emblemáticas de la ciudad, como la avenida Bartomeu Ramon i Tur, las calles Jaume I, Narcís Puget, General Balanzat y la calle Major.

La salida está prevista a las 16.30 horas. El servicio de guardarropa se habilitará en la zona del Martillo, hasta 15 minutos antes de la salida, y el avituallamiento se ofrecerá a la llegada, en la plaza de la Catedral. La recogida de dorsales y chips, personales e intransferibles, se hará exclusivamente en el Patronato Municipal de Deportes de Ibiza (piscina de Can Misses) en los siguientes horarios: Martes, 30 de diciembre, de 17 a 20 horas, y miércoles, 31 de diciembre, de 10 a 13 horas.

La competición cuenta con diversas categorías masculinas y femeninas, desde sub-12 hasta Master C, así como una categoría especial de disfraces y una categoría especial que incluye a todos los participantes del ADIF. Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y los tres primeros de la clasificación general, con carácter acumulativo. La entrega de premios tendrá lugar en la plaza del Martell, siendo obligatoria la asistencia de todas las personas premiadas.

La jornada finalizará a las 18 horas con la tradicional rifa de lotes navideños, que se realizará entre los dorsales depositados en la zona de guardarropa al finalizar la carrera. Los lotes han sido aportados por varias casas comerciales y por el Ayuntamiento de Ibiza, y sólo se entregarán a las personas ganadoras presentes en el momento del sorteo. La prueba contará con el control de la Policía Local, jueces de la RFEA, Protección Civil y voluntariado, así como dos ambulancias para garantizar la asistencia sanitaria. La participación implica la íntegra aceptación del reglamento de la carrera.