La ibicenca Olivia Rodríguez consigue un oro y una plata en la Start League de Córdoba de kick-boxing

El pasado fin de semana se celebró en Córdoba la Start League, el campeonato de kick-boxing más prestigioso a nivel nacional, que reunió a los mejores competidores del panorama estatal. Ibiza acudió con una nutrida y ambiciosa representación, capitaneada desde la esquina por los técnicos Mario Segovia y Juanjo Ramón, y el balance no pudo ser más exitoso: medallas, grandes combates y un rendimiento sobresaliente de todos los deportistas.

Entre las actuaciones más destacadas brilló con luz propia la de Olivia Rodríguez, que firmó un torneo espectacular. Tras superar seis intensos combates, se proclamó campeona en light contact y se colgó además la medalla de plata en kick light en la categoría -55 kg, confirmando su enorme proyección.

La gran sorpresa del campeonato la protagonizó Juanjo Ramón, que además de ejercer como entrenador decidió competir en la categoría +94 kg tanto en light contact como en kick light. Pese a medirse en dos finales a un rival de 140 kilos que le duplicaba en potencia y le superaba claramente en envergadura, cuajó dos notables actuaciones que le permitieron conquistar dos merecidísimas medallas de plata.

El resto del equipo ibicenco también estuvo a un nivel sobresaliente, firmando resultados muy meritorios y subiendo al podio en prácticamente todas las categorías en las que compitieron. Los resultados fueron los siguientes: Sergio Grueso Tur, bronce en KL -47 kg; María Campos Carrasco, plata en KL -65 kg; Olivia Rodríguez Hernández, oro en LC y plata en KL -55 kg; Pedro Sansano López, bronce en KL -69 kg; Ángel Lozano Vargas, plata en K1 Light y plata en KL -74 kg y Juan José Ramón, plata en LC y plata en KL +94 kg.

Un balance espectacular que reafirma el "crecimiento, la competitividad y el enorme nivel de la cantera ibicenca en el kick-boxing nacional".