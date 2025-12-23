Judo
El Club de Judo Sant Jordi celebra su evento de fin de año con más de 120 deportistas
La entidad ibicenca cierra 2025 con siete títulos autonómicos y 11 medallas en Copas de España
El pasado domingo 21, el Centro Deportivo Teo Blázquez acogió el evento de fin de año organizado por el Club de Judo Sant Jordi, una jornada "muy especial" que reunió a más de 120 judokas de todas las categorías de edad del club.
Durante la actividad, se llevó a cabo un entrenamiento conjunto en el que desde los judokas más pequeños hasta los más veteranos pudieron "compartir tatami y vivir una experiencia única, reflejo del espíritu de unión, compañerismo y aprendizaje que caracteriza al club".
Este encuentro sirvió también para poner el broche final a "un año 2025 muy positivo a nivel deportivo" para el Club de Judo Sant Jordi. Entre los resultados más destacados del año figuran 11 medallas en Copas de España y 7 títulos autonómicos, que consolidan al club como una referencia en el judo balear y nacional.
Además, el Club de Judo Sant Jordi cierra el año con dos de sus deportistas ocupando posiciones de privilegio en el ranking nacional: María García, que finaliza la temporada como número dos en la categoría infantil, y Dina Hamri, que concluye el año como número tres en la categoría cadete.
Desde el Club de Judo Sant Jordi analizan "muy positivamente" el buen rumbo y el crecimiento constante que está experimentando la entidad. "Nos hace muy felices ver cómo nuestros deportistas crecen día a día a través de todo lo que el deporte, y en especial el judo, les aporta tanto a nivel deportivo como personal", señalan desde el club.
Con la vista puesta en el futuro, el Club de Judo Sant Jordi despide el año con "ilusión y optimismo, deseando que 2026 sea un nuevo año de avances, crecimiento y logros compartidos".
