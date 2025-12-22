Toni Vingut y Gerard Farrés ya están listos para el Dakar 2026

Ya está todo a punto para que Toni Vingut afronte la 48º edición del Rally Dakar que tendrá lugar en Arabia Saudita desde el 3 hasta el 17 de enero de 2026. El deportista, que volverá a repetir como copiloto del catalán Gerard Farrés en el Pedregá Team un año más, compareció en un acto celebrado en el Consell de Ibiza en el que también estuvo el conseller de deportes Salvador Losa y el concejal de deportes del Ayuntamiento de Sant Antoni Daniel Sánchez.

Vingut competirá por segundo año consecutivo como copiloto tras debutar en la categoría de vehículos ligeros Side by Side el pasado año, que fue «una decisión precipitada por decidirlo a última hora», reconoció. Y es que el sanantoniense tuvo que reinventarse después del grave accidente que sufrió con su quad en la edición de 2024, además de la eliminación de esta categoría por parte de la organización. «Era un rol que nunca había tenido y he tenido que ir aprendiendo con Gerard [Farrés] durante este año», cuenta.

Farrés, por su parte, quiso reconocer el papel de copiloto que tendrá el ibicenco durante la exigente prueba, ya que «muchas veces no se reconoce lo suficiente su rol, cuando lo que él hace representa un 60% de todo», subrayó, además de confesar que espera «que en el futuro coja el volante», aunque sea una decisión que «depende de los patrocinadores». El deportista pitiuso es consciente de la dificultad y exigencia que supone su rol porque «hay muy poco tiempo para hablar y si hablas de más la lías, pero si hablas de menos, corres el riesgo de que no se te entienda», comenta.

«Vamos a pinchar y eso lo sabemos»

Ambos pilotos del Pedregà Team han tenido la oportunidad de practicar y preparar la competición con mayor antelación respecto al año anterior, tras la improvisada decisión que tomó Vingut. «En el pasado Dakar fuimos sin haber entrenado prácticamente, pero ahora sabemos lo que tenemos que hacer desde el principio», apunta.

Sin embargo, la capacidad de improvisar es fundamental en esta prueba extrema, donde no hay prácticamente mapas y los imprevistos están a la orden del día. «Vamos a pinchar mucho, y eso lo sabemos. Por esto, tenemos que intentar pinchar menos jugando con presiones de neumáticos y demás», reconoce el copiloto pitiuso, que considera fundamental «estar preparado para reparar cualquier avería que surja, pensar los tipos de cortes que puede haber y pensar cómo solucionarlos». Una de las ventajas que tendrán ambos pilotos en relación a la pasada edición es «conocer mejor el coche y tener el material para solucionar cualquier fallo que se sepa que puede tener», relata Vingut.

El ibicenco, además, ha desarrollado nuevas habilidades gracias a la adaptación a su nuevo rol como copiloto de Side by Side. Una de ellas ha sido la navegación: «En el quad tenía que pilotar y navegar a la vez, y no podía concentrarme en la navegación. Como copiloto veo muchas más cosas que no veía antes y, si volviera al quad, navegaría mucho mejor porque he visto facetas que antes no conocía», confiesa.

Precisamente este 'arte' de la orientación es una de las causas que provoca un mayor número de abandonos y pérdidas de tiempo por parte de los pilotos, en palabras de Vingut, ya que «muchas veces no se trata de perderte, sino de darte cuenta rápido de que te has perdido y encontrar la ruta buena, porque no es tán fácil corregir».

Objetivo: mejorar lo del año pasado

Asimismo, este ha sido uno de los mayores aprendizajes que ha tenido el isleño después de debutar en la etapa con vehículos T4, ya que «con el tiempo, vas cogiendo más confianza y no vas por donde han pasado todos», que es uno de los principales errores porque «mucha gente se equivoca en la navegación y luego es muy fácil seguir las roderas [huellas o surcos que dejan los vehículos] de todo el mundo».

El pronóstico de cara a este año, es claro: «El objetivo es mejorar lo que se hizo el año pasado, sabiendo que hay más coche y más presupuesto, por lo que somos positivos. Lo más determinante será no tener averías que nos tengan parados durante horas, porque ahí estará la verdadera diferencia», confiesa Vingut.

El conseller Salvador Losa quiso tener unas palabras de reconocimiento para el piloto ibicenco por «haber superado muchas situaciones complicadas que le han llevado también a vivir experiencias muy buenas», además de agradecer a Farrés por hacer un hueco en su calendario y estar presente en el acto. Por su parte, Daniel Sánchez se alegró de volver a ver «vivo» a Vingut, ya que la última vez que se encontraron fue «en el hospital», además de agradecerle por «llevar el nombre de la isla a lo más alto».

Ya esto todo listo para que Toni Vingut y Gerard Farrés quemen rueda por las dunas de los vastos y solitarios desiertos de Arabia Saudita en una de las pruebas deportivas más extremas que existen en el planeta y que contará con un total de 14 etapas más dos extra de maratón sin asistencia.