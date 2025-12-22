Juani Montoto dejará de formar parte del Trasmapi HC Eivissa

El Trasmapi HC Eivissa ha comunicado este lunes la salida de Juan Ignacio Montoto Grenier, conocido deportivamente como Juani Montoto, que dejará de formar parte de la plantilla a partir del inicio del próximo año por motivos personales.

El jugador, incorporado al inicio de la presente temporada, se despide del equipo dirigido por Eugenio Tilves después de una primera vuelta en la que ha tenido un papel destacado, aportando «energía, compromiso y un gran margen de crecimiento», según señala el club. En el apartado estadístico, Montoto cierra su etapa en Ibiza con 18 goles en la competición liguera y cuatro tantos en la Copa del Rey.

Desde la entidad ibicenca han querido agradecer públicamente su «dedicación y profesionalidad» durante estos meses, al tiempo que le han deseado suerte en sus próximos proyectos. Finalmente, el club mantiene la puerta abierta a un posible reencuentro en el futuro: «Confiamos en que nuestros caminos puedan volver a encontrarse más adelante».